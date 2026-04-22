×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
repatriación de migrantes
repatriación de migrantes

Repatrían a República Dominicana a 21 migrantes detenidos en aguas de Puerto Rico

La Guardia Costera estadounidense informó este miércoles de la repatriación de 21 migrantes a República Dominicana tras interceptar una embarcación frente a las costas de Puerto Rico

    Expandir imagen
    Repatrían a República Dominicana a 21 migrantes detenidos en aguas de Puerto Rico
    Repatrían a República Dominicana a 21 migrantes detenidos en aguas de Puerto Rico (FUENTE EXTERNA)

    La Guardia Costera estadounidense informó este miércoles de la repatriación de 21 migrantes a República Dominicana tras interceptar una embarcación frente a las costas de Puerto Rico.

    Los migrantes repatriados fueron trasladados a un buque de la Armada Dominicana, según el comunicado de los guardacostas, que no reportaron menores de edad en este caso.

    La embarcación fue detectada durante una patrulla de rutina al noroeste del municipio puertorriqueño de Aguadilla, en aguas del Canal de la Mona, que separa República Dominicana y Puerto Rico, y es una vía migratoria frecuente.

    Cantidad de detenidos 

    Los guardacostas detuvieron a 18 hombres y dos mujeres, quienes afirmaron ser de nacionalidad dominicana, y a otros dos hombres que dijeron ser procedentes de Haití.

    RELACIONADAS
    • Uno de los migrantes, del que no ha trascendido su nacionalidad, tenía una orden de arresto vigente de la Policía de Puerto Rico, por lo que permanece bajo custodia en la isla.  
    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 