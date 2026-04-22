Tribunal tumba ley de California que exigía a agentes migratorios mostrar identificación

Fotografía de archivo de agentes de inmigración del ICE. ( FUENTE EXTERNA )

El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de EE. UU. bloqueó este miércoles una ley de California que obligaba a los agentes de inmigración a exhibir su identificación en sus horas de trabajo, lo que supone una victoria para el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Un panel de tres jueces del tribunal se puso del lado de la Casa Blanca que pedía echar abajo la ley SB 805, que exige a los agentes mostrar visiblemente al público una identificación que incluya la agencia a la que pertenecen y su nombre o número de placa cuando realicen sus tareas.

El juez Mark J. Bennett escribió en la decisión que la ley pretendía anular la facultad del gobierno federal para determinar si debe identificar públicamente a sus agentes, de qué manera y cuándo debe hacerlo.

Reacciones y consecuencias de las medidas migratorias

California aprobó en octubre del año pasado una serie de medidas, entre ellas la SB 805, que buscaban lidiar con los operativos migratorios, que sacudieron al estado, dejando miles de detenidos, entre ellos ciudadanos estadounidenses.

La mayoría de denuncias de los afectados se centraron en el hecho de que los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) no se identificaban y no dejaban ver sus rostros, lo que aumentaba el riesgo de uso de fuerza excesiva por parte de los funcionarios federales.

Esta es la segunda derrota al hilo de California en referencia a las iniciativas aprobadas el año pasado para lidiar con las redadas migratorias, después que una jueza federal echara abajo la ley SB 627, que prohibía a las fuerzas del orden federales y locales, incluyendo al ICE, el uso de pasamontañas y máscaras extremas similares.