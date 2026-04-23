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dominicanos inadmitidos en EE. UU.
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Dominicanos inadmitidos en EE. UU. son enviados a Paraguay tras acuerdo de retorno al país

El canciller paraguayo anunció que se esperaba la llegada de 25 migrantes, de los cuales 9 fueron inadmitidos

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    Dominicanos inadmitidos en EE. UU. son enviados a Paraguay tras acuerdo de retorno al país
    Dominicanos son enviados a Paraguay desde Estados Unidos tras acuerdo de retorno al país. (FUENTE EXTERNA)

    Un grupo de 16 migrantes no admitidos por EE. UU., entre ellos de nacionalidad dominicana, llegó este jueves a Paraguay como parte de un acuerdo entre Asunción y Washington para su estadía transitoria en suelo paraguayo antes de su regreso a sus países, informó la Dirección Nacional de Migraciones.

    En la víspera, el canciller paraguayo, Rubén Ramírez, comunicó que 9 de los 25 migrantes que su país esperaba recibir fueron inadmitidos por no cumplir con los requisitos establecidos.

    Entre los migrantes también se encuentran ciudadanos de Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador y España, declaró el director de Migraciones, Jorge Kronawetter, a la radio ABC Cardinal.

    Los extranjeros, todos mayores de edad, arribaron en un vuelo chárter al aeropuerto Silvio Pettirossi, que sirve a Asunción, a las 12:20 p.m. hora local, agregó.

    • El funcionario explicó que la llegada de los migrantes está contemplada en un memorándum de entendimiento suscrito con Estados Unidos en febrero pasado, que, aseguró, convirtió a Paraguay en un país "de retorno seguro".

    Proceso y condiciones para la estadía transitoria

    Kronawetter detalló que los migrantes "no tienen antecedentes ni en su país de origen, ni en Interpol, ni en Estados Unidos" y manifestaron a su llegada su intención de volver "lo antes posible" a sus naciones.

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    En un comunicado, la Dirección Nacional de Migraciones indicó que este proceso contará con el acompañamiento de la Organización Internacional de Migraciones (OIM), en lo relativo a la "asistencia inicial, estadía transitoria y proceso de retorno voluntario asistido" de los migrantes.

    Ramírez aseguró que el convenio entre ambos países estipula que pueden llegar a Paraguay "un máximo de 25 personas por mes", que sean hispanoparlantes y cuenten con el aval de las autoridades locales.

    Estados Unidos y Paraguay firmaron en agosto pasado un Acuerdo de Tercer País Seguro con el que Washington podrá remitir a la nación suramericana casos de personas que soliciten refugio.

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