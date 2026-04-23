Dominicanos inadmitidos en EE. UU. son enviados a Paraguay tras acuerdo de retorno al país

Dominicanos son enviados a Paraguay desde Estados Unidos tras acuerdo de retorno al país. ( FUENTE EXTERNA )

Un grupo de 16 migrantes no admitidos por EE. UU., entre ellos de nacionalidad dominicana, llegó este jueves a Paraguay como parte de un acuerdo entre Asunción y Washington para su estadía transitoria en suelo paraguayo antes de su regreso a sus países, informó la Dirección Nacional de Migraciones.

En la víspera, el canciller paraguayo, Rubén Ramírez, comunicó que 9 de los 25 migrantes que su país esperaba recibir fueron inadmitidos por no cumplir con los requisitos establecidos.

Entre los migrantes también se encuentran ciudadanos de Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador y España, declaró el director de Migraciones, Jorge Kronawetter, a la radio ABC Cardinal.

Los extranjeros, todos mayores de edad, arribaron en un vuelo chárter al aeropuerto Silvio Pettirossi, que sirve a Asunción, a las 12:20 p.m. hora local, agregó.

El funcionario explicó que la llegada de los migrantes está contemplada en un memorándum de entendimiento suscrito con Estados Unidos en febrero pasado, que, aseguró, convirtió a Paraguay en un país "de retorno seguro".

Proceso y condiciones para la estadía transitoria

Kronawetter detalló que los migrantes "no tienen antecedentes ni en su país de origen, ni en Interpol, ni en Estados Unidos" y manifestaron a su llegada su intención de volver "lo antes posible" a sus naciones.

En un comunicado, la Dirección Nacional de Migraciones indicó que este proceso contará con el acompañamiento de la Organización Internacional de Migraciones (OIM), en lo relativo a la "asistencia inicial, estadía transitoria y proceso de retorno voluntario asistido" de los migrantes.

Ramírez aseguró que el convenio entre ambos países estipula que pueden llegar a Paraguay "un máximo de 25 personas por mes", que sean hispanoparlantes y cuenten con el aval de las autoridades locales.

Estados Unidos y Paraguay firmaron en agosto pasado un Acuerdo de Tercer País Seguro con el que Washington podrá remitir a la nación suramericana casos de personas que soliciten refugio.