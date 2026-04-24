Regulador de EE. UU. demanda a Nueva York por aplicar sus leyes a mercados de predicciones

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC), que regula los mercados de derivados, demandó este viernes al estado de Nueva York por aplicar sus propias leyes a los mercados de predicciones.

El movimiento del regulador, que busca "reafirmar su jurisdicción exclusiva" en un tribunal federal, se produce después de que la Fiscalía estatal denunciara a las empresas Coinbase y Gemini por operar plataformas digitales que permiten apostar sobre deportes y otros acontecimientos.

La CFTC indicó en un comunicado que su objetivo es un dictamen que establezca que "la ley federal le garantiza autoridad exclusiva para regular los contratos de eventos", así como una medida que impida a ese estado aplicar las leyes estatales en esta materia.

La noticia se produce en plena polémica tras la identificación del 'trader' que se embolsó unos 400,000 dólares en el mercado de predicciones Polymarket tras la captura del presidente depuesto venezolano, Nicolás Maduro, y que ha resultado ser un soldado estadounidense.

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Reacciones de autoridades y empresas implicadas

La fiscal de Nueva York, Letitia James, y la gobernadora, Kathy Hochul, declararon que el Gobierno de Donald Trump "está priorizando a las grandes corporaciones sobre los consumidores" y resaltaron que sus leyes estatales en cuestión están "diseñadas para protegerlos".

"Las leyes de Nueva York para las apuestas están diseñadas para proteger a los consumidores, ya estén haciendo apuestas en un mercado de predicciones o en un casino", afirmaron las líderes demócratas.

Esta semana, la Fiscalía de James demandó a Coinbase y Gemini, que han ampliado sus servicios de intercambio de criptomonedas hacia las apuestas digitales, y las acusó de no tener una licencia y permitir a usuarios menores de 21 años participar en esa actividad.

El jefe legal de Coinbasem Paul Grewal, dijo en X que los mercados de predicciones son plataformas reguladas a nivel federal y prometió "luchar por la supervisión federal pretendida por el Congreso".