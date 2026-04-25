Adriano Espaillat recibe respaldo de líderes dominicanos en su campaña de reelección

Adriano Espaillat durante actividad celebrada en el Distrito 13. ( FUENTE EXTERNA )

El congresista Adriano Espaillat, recibió un amplio respaldo de líderes comunitarios, representantes políticos, organizaciones y sectores sociales durante un encuentro celebrado en el Distrito 13, en el marco de su proceso hacia las elecciones primarias del 23 de junio.

La actividad reunió a dirigentes del PRM, PLD, PRD, Fuerza del Pueblo y el Partido Reformista, además de empresarios, profesionales, jóvenes, activistas y miembros de la diáspora dominicana, en una muestra de articulación política y comunitaria.

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Durante su intervención, Espaillat hizo un llamado a la unidad y a la defensa de los avances alcanzados por la comunidad dominicana en Estados Unidos, al tiempo que advirtió sobre los desafíos actuales.

"No vamos a permitir que nos arrebaten lo que nos ha costado tanto construir", expresó el legislador, al destacar que la comunidad debe mantenerse organizada y con presencia en los espacios donde se toman decisiones.

Llamado a la participación política

El congresista también insistió en que la participación política es clave para garantizar la representación de los dominicanos en el exterior y la defensa de sus intereses.

Durante el acto, distintas figuras políticas y comunitarias destacaron su gestión y trayectoria en el Congreso de los Estados Unidos.

El concejal de El Bronx, Oswald Feliz, resaltó el acompañamiento del legislador en momentos difíciles para la comunidad, mientras que el asambleísta Manny De Los Santos subrayó que su candidatura representa el esfuerzo colectivo de años de lucha por representación política.

La concejal Carmen De La Rosa llamó a reforzar el trabajo comunitario en las calles, señalando la importancia de la organización y la participación activa en el proceso electoral.

Respaldo de líderes políticos

Por su parte, el asambleísta George Álvarez afirmó que la unidad mostrada en el encuentro refleja un compromiso real de los distintos sectores en torno a un mismo objetivo político.

El diputado de ultramar Cirilo Moronta exhortó a intensificar la movilización electoral, al considerar fundamental garantizar la continuidad de la representación de Espaillat en el Congreso estadounidense.

Representantes de distintas organizaciones comunitarias y políticas también manifestaron su respaldo, destacando el impacto del congresista en temas de educación, salud y desarrollo social dentro de la diáspora.

El encuentro concluyó con una jornada de movilización, en la que los participantes salieron organizados a las calles a tocar puertas y promover la participación electoral, reafirmando su apoyo al legislador dominicano.