Trump dará rueda de prensa en Casa Blanca sobre el tiroteo en la cena de corresponsales

El presidente de Estados Unidos Donald Trump, durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de Estados Unidos Donald Trump, ofrecerá este sábado una rueda de prensa en la Casa Blanca para explicar el tiroteo que se produjo durante la cena anual de corresponsales en Washington, suceso que obligó a que el mandatario fuera evacuado del evento y que se ha saldado con la detención de un tirador.

Trump escribió en redes sociales que "un tirador ha sido detenido" y aseguró que ha recomendado que el evento no se suspenda.

"El tirador ha sido detenido, y he recomendado que 'el espectáculo continúe', pero nos guiaremos completamente por las autoridades", escribió Trump en su red Truth Social, apenas minutos después de ser escoltado fuera de un salón de baile del hotel Hilton de Washington donde asistía junto a la primera dama, Melania Trump, y varios miembros de su Gobierno a la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA).

El Servicio Secreto que intervino para evacuar al presidente y al resto de altos cargos en la cena y para asegurar la sala, emitió un comunicado en el que se indicó que todos los evacuados están bien, que está investigando, junto con la Policía Metropolitana de Washington, un incidente con armas de fuego en uno de los controles de seguridad en el hotel y que hay un "individuo detenido".