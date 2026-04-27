Hotel donó 2,600 cenas que se iban a servir en la gala de corresponsales de la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos Donald Trump, durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca. ( FUENTE EXTERNA )

El hotel Hilton de Washington donó a albergues las más de 2,600 cenas que tenía previstas servir en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, antes de que el evento fuera interrumpido por un hombre que aparentemente intentó matar al presidente, Donald Trump, y su gabinete durante la gala.

El hotel se encargó de aplicar un método avanzado para preservar los alimentos y el personal trabajó toda la noche para poder realizar la donación, de acuerdo con una publicación en X de Weijia Jiang, presidenta de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA).

Jiang detalló que los más de 2,600 platos, que eran principalmente de bistec y langosta, fueron enviados a dos refugios específicos de mujeres y niños maltratados.

El sábado, el Servicio Secreto evacuó al mandatario, a su esposa, Melania Trump, y a otros miembros de su Administración del salón donde se celebraba la cena anual de la WHCA después de que un hombre armado intentara entrar al evento, que se desarrollaba en el Hotel Washington Hilton.

Detalles sobre el intento de atentado y detención

La Casa Blanca aseguró hoy que Trump planea atender a una segunda cena de corresponsales si esta se reprograma después del tiroteo del sábado.

La detención del sospechoso de intentar asesinar a Trump, Cole Allen, ha puesto el foco en el dispositivo de seguridad y en la posibilidad de que en eventos de este tipo se aplique el llamado sistema del "sobreviviente designado".

Allen, profesor de 31 años residente en California que escribió antes del incidente un manifiesto en el que admitió querer causar el mayor daño posible al Gobierno estadounidense, ha sido imputado hoy con tres cargos, incluyendo el de tratar de asesinar al presidente, lo que acarrea posiblemente la cadena perpetua.