Un invitado se hace viral por seguir comiendo tras el tiroteo en la cena de corresponsales

Michael Glantz, agente de la firma Creative Artists Agency (CAA) durante el atentado en la cena de corresponsales en la Casa Blanca. ( FUENTE EXTERNA )

Michael Glantz, agente de la firma Creative Artists Agency (CAA), se convirtió en una inesperada sensación viral tras permanecer sentado y seguir comiendo su ensalada con burrata durante el momento de pánico vivido el pasado sábado en la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca.

Mientras decenas de asistentes se agachaban o se lanzaban al suelo y los agentes del Servicio Secreto irrumpían en el salón para proteger a los presentes, Glantz permaneció en su silla y continuó, como si nada, terminándose su ensalada.

La imagen se difundió rápidamente en redes sociales, donde usuarios lo han apodado 'the salad man' (el hombre de la ensalada), convirtiéndolo en protagonista inesperado de una velada marcada por la tensión.

En declaraciones recogidas por medios locales, Glantz explicó hoy que no sintió miedo.

A guest at the White House Correspondents´ Dinner remained seated and continued eating as gunshots rang out inside the venue on Saturday, April 25.



The individual, identified by The New York Times as Michael Glantz of Creative Artists Agency, appeared unfazed as security... pic.twitter.com/BZPfJWuLU7 — Brut America (@brutamerica) April 27, 2026

"Soy neoyorquino. Vivimos con sirenas y actividad todo el tiempo. No estaba asustado", afirmó.

El agente aseguró además que tenía motivos personales para no seguir al resto de invitados: "Tengo mal la espalda. No podía tirarme al suelo, y si lo hacía, tendrían que traer gente para levantarme", comentó en tono humorístico.

Detalles del incidente y respuesta oficial

También citó una razón estética e higiénica al asegurar que no quería tirarse con su nuevo esmóquin al "sucio suelo" del Hilton.

"Eso no iba a pasar", zanjó.

El presidente estadounidense, Donald Trump, su esposa y gran parte de los miembros que participaban en la gala tuvieron que ser evacuados tras escucharse varios disparos en las inmediaciones del salón donde se celebraba el tradicional evento, el primero de su tipo al que asistía el republicano como inquilino de la Casa Blanca.

El propio Trump compartió en su red Truth Social imágenes de video de las cámaras de seguridad del recinto, en las que puede verse al hombre corriendo a toda velocidad y a varios miembros del Servicio Secreto desenfundando sus armas y disparando.

Un agente del Servicio Secreto fue alcanzado por una bala, pero su chaleco antibalas evitó heridas mortales.