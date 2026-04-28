Trump elogia al rey Carlos III: "logró que los demócratas se pusieran de pie"

El presidente estadounidense Donald Trump (2-I) aplaude al rey Carlos III de Gran Bretaña (I) durante una cena de Estado en la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 28 de abril de 2026. ( EFE )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió este martes la intervención del rey Carlos III ante el Congreso estadounidense y afirmó que logró lo que él nunca pudo: "que los demócratas se pusieran de pie".

"No podía creerlo, yo nunca he podido hacer eso", dijo el mandatario republicano al monarca británico durante la cena de Estado en la Casa Blanca, en referencia al recibimiento positivo que obtuvo su discurso ante el Congreso por parte de ambos partidos.

Trump ya había elogiado la intervención de Carlos III cuando arribó a la Casa Blanca y dijo que se sentía "celoso" por el discurso que había ofrecido.

Guerra con Irán

El republicano tocó brevemente el tema de la guerra con Irán diciendo que: "Jamás permitiremos que ese adversario —Carlos está aún más de acuerdo conmigo— tenga un arma nuclear".

Por su parte, el monarca intervino en la cena rindiendo homenaje a Trump y a la Primera Dama Melania Trump por su "coraje y firmeza", así como a los agentes del Servicio Secreto que respondieron durante el atentado ocurrido en la cena de corresponsales de la Casa Blanca el pasado sábado en el hotel Hilton.

Humor y relaciones bilaterales

Posteriormente el rey bromeó con diversos temas como diciendo que así como Trump dijo hace un tiempo que si no fuera por Estados Unidos en Inglaterra hablarían alemán, "si no fuera por nosotros ustedes hablarían francés", comentario que fue recibido con risas de parte de los invitados, en su mayoría miembros del gabinete y empresarios.

Antes, en su intervención ante el Congreso, el rey subrayó que ambos países comparten "una historia de reconciliación, renovación y de una asociación extraordinaria", durante un discurso que es el primero que pronuncia un monarca británico desde el de Isabel II en 1991.