Florida votará el miércoles el mapa electoral para dar a los republicanos cuatro escaños

Votantes del condado de Pennigton se dirigen a las casillas en el gimnasio de la Escuela Primaria Valley View el día de la elección en Rapid City. ( AP )

Los legisladores de Florida votarán el miércoles el nuevo mapa electoral propuesto por el gobernador, Ron DeSantis, bajo presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para dar a los republicanos hasta cuatro escaños más en el Congreso federal ante las elecciones de medio término.

El presidente de la Cámara de Representantes estatal, Daniel Pérez, anunció este martes, en el comienzo del periodo extraordinario convocado por DeSantis, que el miércoles votarían para rediseñar los distritos de Florida, que en 2024 eligió a 20 republicanos y ocho demócratas como congresistas federales.

"Recibimos los mapas propuestos por el gobernador ayer en la tarde. Es mi intención traer estos mapas mañana a la Cámara para consideración de este cuerpo (legislativo)", declaró Pérez al iniciar la sesión, que duró apenas unos minutos sin debate.

Protestas en Tallahassee

Grupos civiles como Equal Ground y Voices of Florida protestaron fuera de la sesión en Tallahassee contra la propuesta de DeSantis, quien presentó este lunes el mapa para favorecer a los republicanos antes de los comicios de medio término de Trump, quien impulsa medidas similares desde el año pasado en Texas.

Con ello, Florida sería el octavo estado en cambiar sus mapas electorales antes de las próximas elecciones legislativas de noviembre, después de Virginia, Utah, Ohio, Carolina del Norte, Misuri, California y Texas, donde la batalla comenzó en junio de 2025 por orden de Trump.

"¡Saquen las manos de nuestros mapas!" y "¡No manipulen nuestros mapas!", fueron las principales consignas de los manifestantes, quienes advirtieron de un impacto desproporcionado en distritos con población afroestadounidense y latina.

Equal Ground cuestionó la representatividad del mapa, al señalar que implicaría que los republicanos controlasen el 86 % de los escaños federales del estado, aunque solo representan el 41 % de los votantes registrados, mientras los demócratas son cerca del 30 % y los independientes el 25 %, con el resto de otros partidos pequeños.

"Las consecuencias de este mapa son reales. Diluye las voces de millones de votantes, particularmente votantes negros y otras comunidades históricamente marginadas, reduce la competencia y debilita la rendición de cuentas de nuestra democracia", apuntó dicha asociación, con sede en Orlando, en un pronunciamiento.

Cambios en el mapa electoral

Analistas esperan la aprobación de la medida, pues los republicanos controlan el Legislativo y el Ejecutivo del estado, pero los activistas sostienen que una enmienda constitucional de 2010 en Florida prohíbe el "gerrymandering político", es decir, rediseñar distritos con fines partidistas explícitos.

Además, aunque Trump triunfó en Florida desde su primera campaña en 2016, hay señales de cambio tras triunfos electorales de los demócratas en la alcaldía de Miami, en diciembre pasado, y en el distrito de la Cámara de Representantes de Florida que incluye a Mar-a-Lago, el club del mandatario, en marzo.

Pese a la votación del mapa, DeSantis criticó a los legisladores porque no discutirán sus otras propuestas prioritarias: una ley con protecciones a los usuarios contra la inteligencia artificial (IA) y otra para facilitar que los niños queden exentos de vacunarse.