Nueva York celebrará por todo lo alto los 250 años de EE. UU.

El epicentro de las actividades será Times Square, donde, por primera vez, el tradicional descenso de la bola característico de Año Nuevo, se replicará durante el Día de la Independencia de Estados Unidos en múltiples ocasiones a lo largo de casi 24 horas. ( FUENTE EXTERNA )

La ciudad de Nueva York se alista para una celebración sin precedentes en el verano de 2026 con motivo del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, con eventos que prometen marcar un hito en la historia del país.

El epicentro de las actividades será Times Square, donde, por primera vez, el tradicional descenso de la bola característico de Año Nuevo, se replicará durante el Día de la Independencia de Estados Unidos en múltiples ocasiones a lo largo de casi 24 horas.

La iniciativa, impulsada por America250 junto al edificio One Times Square, busca conectar a todo el país mediante una transmisión nacional sincronizada con las distintas zonas horarias.

El evento central, denominado "Giving 4th Broadcast Benefit Show", se celebrará el 3 de julio e incluirá ocho descensos de la bola, comenzando en territorios como Guam y avanzando progresivamente hasta Samoa Americana.

La programación abarcará desde horas de la mañana hasta el día siguiente, incluyendo el tradicional conteo regresivo en Nueva York a las 11: 59 de la noche.

Además, la celebración contará con una flotilla internacional de barcos en el río Hudson y será transmitida por televisión y plataformas digitales, permitiendo que millones de personas sigan el evento desde distintas partes del mundo.

Acceso limitado y campaña de solidaridad

Las autoridades informaron que el acceso presencial en Times Square será limitado y controlado, sin apertura general al público, aunque aún no se han detallado los mecanismos de entrada.

Este despliegue también servirá como antesala de "Giving 4th", una campaña nacional de recaudación de fondos que busca convertir el 4 de julio en una jornada no solo de celebración, sino también de solidaridad.

Con esta ambiciosa agenda, Nueva York se posiciona como el principal escenario de una conmemoración histórica que pretende unir a toda la nación en una misma celebración.