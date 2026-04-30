Departamento de Justicia demanda a Nueva Jersey por limitar el uso de máscaras a agentes. ( FUENTE EXTERNA )

El Departamento de Justicia de EE. UU. presentó una demanda contra el estado de Nueva Jersey, al que acusa de "entorpecer el trabajo de los agentes de inmigración" mediante una nueva ley que prohíbe a los agentes del orden, incluidos los federales, cubrirse el rostro mientras desempeñan sus funciones.

La norma fue firmada en marzo por la gobernadora Mikie Sherrill.

El Gobierno federal sostiene que esa ley es inconstitucional porque vulnera la Cláusula de Supremacía de la Constitución, que establece que un estado no puede regular directamente las operaciones del Gobierno federal ni dictar cómo deben actuar sus agentes, como los de la Oficina del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), el Buró Federal de Investigaciones (FBI) o la Administración de Control de Drogas (DEA).

Argumentos de la demanda

El Departamento de Justicia argumenta en su demanda, presentada el miércoles en un tribunal federal de Nueva Jersey, que la legislación pone en riesgo a los agentes.

Asegura que estos han enfrentado un aumento significativo de casos de "doxing" (difusión de información personal sin consentimiento), lo que, según afirma, ha derivado en violencia y ha socavado las operaciones policiales.

El 25 de marzo, Sherrill convirtió en ley tres proyectos: uno que prohíbe que los agentes se cubran el rostro, otro que les exige identificarse antes de detener a una persona, y un tercero que regula la recopilación y el intercambio de datos personales, como el estatus migratorio, por parte de agencias estatales y locales.

Reacción del Gobierno federal

Según el Gobierno de Donald Trump, se trata de un "intento inconstitucional de regular a los agentes federales encargados de hacer cumplir la ley".

El documento legal señala que tras la aprobación de la ley, el 9 de abril, agentes del ICE detuvieron a varias personas en Nueva Jersey mientras usaban mascarillas y que la respuesta de Sherrill fue que "está preparada para adoptar cualquier medida necesaria si el ICE continúa violando la ley" incluido llevar nuevamente a la Administración Trump ante los tribunales.

Justicia indicó que al pedir una explicación, la Fiscalía General del estado afirmó que su ley es constitucional y que los agentes federales están obligados a cumplirla.

Defensa de Nueva Jersey

El Departamento de Justicia informó de la demanda en un comunicado en el que además incluyó la respuesta de Nueva Jersey, que reafirmó que su ley protege tanto a las fuerzas del orden como a la ciudadanía al limitar el uso de cubrir el rostro.

"Hasta el día de hoy, el Gobierno federal sigue sin poder explicar cuándo sus funcionarios necesitan cubrirse el rostro o prescindir de su identificación ni por qué resulta realmente necesario que actúen de este modo, especialmente si se tienen en cuenta las graves preocupaciones de seguridad inherentes a la labor policial realizada de forma anónima", indicó la Fiscalía General de Nueva Jersey.

Justicia ha presentado otras demandas similares contra otros estados demócratas.