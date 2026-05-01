Reabre el local de los perros calientes favoritos de Obama en Washington

Fotografía tomada de la cuenta en X @MayorBowser de la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, del restaurante Ben's Chili Bowl, el local de perritos calientes más emblemático de la capital de Estados Unidos y favorito del expresidente Barack Obama durante su reapertura este viernes, en Washington (EE.UU.). ( EFE )

El histórico Ben's Chili Bowl, el local de perros calientes más emblemático de Washington y favorito del expresidente estadounidense, Barack Obama (2009-2017), reabrió este viernes tras varios meses cerrado por reformas.

El establecimiento celebró la reapertura con una fiesta con música y globos, en la que participaron Virginia Ali, la matriarca de 92 años que impulsa este icónico negocio, y la alcaldesa de la capital estadounidense, Muriel Bowser.

Ben's Chili Bowl permaneció clausurado durante nueve meses para renovar el sistema de aire acondicionado, el cableado, las estufas, las parrillas y la plomería, en lo que supone su primer cierre prolongado en más de seis décadas de historia.

Figuras destacadas y legado histórico

Desde su apertura en 1958, numerosas figuras políticas, artísticas y deportivas pasaron por el local, como Martin Luther King o el propio Obama, quien comió allí pocos días antes de su investidura en 2009 y cuya fotografía preside una de sus paredes.

El expresidente francés Nicolas Sarkozy (2007-2012) y su esposa, Carla Bruni, también hicieron una parada durante una visita oficial a Washington.

El actor Bill Cosby fue durante décadas uno de sus clientes más emblemáticos, pero su imagen fue retirada del colorido mural exterior del restaurante tras ser acusado en 2017 de abusos sexuales por decenas de mujeres.

Ben's Chili Bowl abrió sus puertas en la década de 1950 en la céntrica calle U, en una zona donde el jazz bullía en clubes nocturnos de la mano de figuras como Duke Ellington o Ella Fitzgerald, lo que le valió el sobrenombre de "Broadway negro".

Su fundador, Ben Ali, fallecido a finales de 2009, era un inmigrante de Trinidad y Tobago que estudió odontología y desempeñó varios oficios antes de abrir el restaurante junto a su esposa Virginia, donde evocó los sabores caribeños de su infancia.

La especialidad de la casa son los perros calientes ahumados con salsa de chili, un potaje de habichuelas con carne en una característica salsa de tomate.