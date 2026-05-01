Spirit Airlines se prepara para cerrar operaciones tras fracaso de acuerdo con el gobierno

La aerolínea estadounidense de bajo coste Spirit Airlines se prepara para cesar sus operaciones y liquidar su flota después de que fracasara un acuerdo de rescate gubernamental de 500 millones de dólares, según indica este viernes The Wall Street Journal (WSJ). ( FUENTE EXTERNA )

La aerolínea estadounidense de bajo costo Spirit Airlines se prepara para cesar sus operaciones y liquidar su flota después de que fracasara un acuerdo de rescate gubernamental de 500 millones de dólares, según indica este viernes The Wall Street Journal (WSJ).

Según fuentes familiarizadas con el asunto citadas por el diario financiero, la compañía se está quedando sin efectivo y no ha logrado recabar el apoyo unánime necesario entre sus tenedores de bonos y la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para asegurar la inyección de capital que la habría mantenido a flote.

La audiencia de rescate programada para el jueves 30 de abril no se llevó a cabo después de que las negociaciones sobre los términos de un posible rescate gubernamental de 500 millones de dólares llegaran a un punto muerto.

Spirit había mantenido conversaciones directas con el Gobierno estadounidense para diseñar un acuerdo que le habría proporcionado liquidez a cambio de garantías financieras que podrían haberse convertido en una participación estatal de hasta el 90 % en la empresa.

Impacto financiero y situación actual de Spirit Airlines

Sin embargo, el WSJ detalla hoy que surgieron fuertes discrepancias dentro de la propia Administración Trump sobre si se debía financiar el rescate y cómo estructurarlo.

Además, el medio indica que los tenedores de bonos de la aerolínea no estaban de acuerdo con los términos del trato.

La empresa ha pasado gran parte del último año y medio operando bajo la protección del Capítulo 11 de la ley de bancarrotas de EE. UU.