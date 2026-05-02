Farmacéutica pide al Supremo restaurar acceso a píldora abortiva por correo

La mifepristona en 2023 estuvo detrás del 63 % de las interrupciones voluntarias del embarazo en Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

La farmacéutica Danco, primera en recibir en el año 2000 la aprobación para producir la píldora abortiva mifepristona, solicitó este sábado al Tribunal Supremo que restaure temporalmente el acceso a este medicamento, suspendido por una corte federal, al advertir que, de lo contrario, se generará "un caos inmediato".

"La resolución del panel provoca caos inmediato y convulsión en decisiones médicas altamente urgentes, y obliga a Danco, a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), a los proveedores certificados de Mifeprex, a los pacientes y a las farmacias a adivinar qué está permitido y qué no", argumentó la farmacéutica en un escrito dirigido al Supremo.

Esta petición se produce un día después de que el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito restableciera de forma temporal la obligación de que las píldoras utilizadas para provocar un aborto farmacológico sean dispensadas en persona y no puedan ser enviadas por correo.

Danco es una de las fabricantes de la mifepristona, una píldora que en 2023 estuvo detrás del 63 % de las interrupciones voluntarias del embarazo en Estados Unidos, según un informe del Instituto Guttmacher, organización defensora de los derechos reproductivos.

Decisión del tribunal de apelaciones

La decisión del tribunal de apelaciones responde a una demanda que cuestiona las normas que permiten la prescripción mediante telemedicina y la dispensación sin visita médica presencial, por lo que el fallo sostiene que las regulaciones vigentes permitían sortear las restricciones estatales sobre el aborto.

Sin embargo, Danco alegó que "el caos resultante (...) es un daño irreparable por excelencia que subraya la necesidad de una medida de emergencia de este tribunal".

Contexto de la batalla legal

El caso se enmarca en la creciente batalla legal en torno al aborto farmacológico en Estados Unidos, en un contexto de fuerte división política tras la decisión del Tribunal Supremo en 2022 que eliminó la protección federal al aborto.

Actualmente, 13 estados de Estados Unidos prohíben casi por completo el aborto, mientras que 28 lo restringen en función del número de semanas de gestación.

Tras el fallo, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) calificó la medida como un "hecho grave" porque pondría en peligro a mujeres que "viven en zonas rurales, sufren violencia de pareja o tienen alguna discapacidad" y perderán "la opción de la telemedicina", lo que equivale a perder acceso al medicamento.

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