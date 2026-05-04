Adriano Espaillat recibe respaldo comunitario para su reelección en el Bronx

Líderes de El Bronx respaldan reelección del congresista Adriano Espaillat. ( FUENTE EXTERNA )

Oficiales electos, líderes comunitarios y residentes de El Bronx expresaron su respaldo a la reelección del congresista Adriano Espaillat, destacando su trayectoria, liderazgo y resultados en beneficio de las comunidades del distrito 13, en un acto multitudinario de cara a las primarias del 23 de junio.

De acuerdo a una nota de prensa, la actividad, parte de una serie de encuentros en zonas como Harlem, Inwood y Kingsbridge, reunió a voluntarios frente al Kingsbridge Armory, proyecto para cuya remodelación el legislador gestionó 200 millones de dólares.

Según explicó, la iniciativa podría generar más de 1,800 empleos y un impacto económico de hasta 10 mil millones de dólares, con especial beneficio para comunidades afectadas por la pandemia.

Espaillat también resaltó la asignación de fondos federales para instituciones educativas del Bronx, incluyendo 1.2 millones de dólares para el Bronx Community College y 820,000 dólares para Lehman College, destinados a fortalecer programas técnicos y mejorar infraestructuras.

Respaldo de líderes locales

Durante el acto, la presidenta del condado del Bronx, Vanessa Gibson, elogió su compromiso con los sectores más vulnerables, mientras que el contralor de la ciudad de Nueva York, Mark Levine, destacó su liderazgo en la defensa de los derechos de los inmigrantes y su papel como primer congresista de origen dominicano.

Asimismo, líderes como los asambleístas George Álvarez, Yudelka Tapia y Jeffrey Dinowitz, junto al concejal Eric Dinowitz, resaltaron la unidad mostrada en el evento y el impacto de su gestión en la comunidad.

Llamado a la participación electoral

Los participantes coincidieron en la necesidad de movilizar el voto y mantener un liderazgo firme en Washington que continúe impulsando temas como vivienda asequible, educación, costo de vida y derechos de los inmigrantes.

El acto concluyó con un llamado a la participación electoral y la reafirmación del respaldo colectivo a Adriano Espaillat como representante del distrito en el Congreso de Estados Unidos.