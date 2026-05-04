Embajadora de RD en EE. UU. impulsa agenda diplomática y cultural en Washington

La embajadora dominicana en los Estados Unidos, María Castillo Báez. ( FUENTE EXTERNA )

La embajadora de la República Dominicana en los Estados Unidos, María Castillo Báez, desarrolló una intensa agenda de actividades durante la última semana enfocada en fortalecer los vínculos bilaterales y promover la proyección cultural dominicana.

Según el recuento de la diplomática, el pasado domingo 26 reafirmó su compromiso, junto con la legación que dirige, con la proyección internacional del talento y la identidad nacional al celebrar, junto al Aspen Institute y su iniciativa Aspen Conexión, el evento "¡Peloteros! Latinos Shaping the Legacy of American Baseball".

La jornada, concebida como un espacio de alto nivel, situó en el centro del debate el impacto de los dominicanos en las Grandes Ligas, así como su contribución al desarrollo económico y social.

Visita a la Casa Blanca

Entre sus compromisos, Castillo Báez destacó su visita a la Casa Blanca el pasado martes 28, donde estuvo en el marco de la recepción oficial ofrecida por el presidente estadounidense Donald Trump al rey Carlos III y su esposa Camila, un evento que reunió líderes y representantes diplomáticos internacionales.

La diplomática también sostuvo encuentros en el Congreso estadounidense y en el Departamento de Estado, como parte de los esfuerzos para afianzar las relaciones entre ambos países.

Eventos culturales y diplomáticos

La embajadora asistió al encuentro Fashioning Power Fashioning Peace, celebrado en la Woodrow Wilson House, donde se resaltó el legado del diseñador dominicano Óscar de la Renta como embajador cultural.

Como parte de su agenda, la embajadora también participó en Passport DC, iniciativa que promueve la diversidad cultural a través de las misiones diplomáticas acreditadas en la capital estadounidense.

Castillo Báez afirmó que estas actividades forman parte de un esfuerzo continuo por fomentar vínculos y oportunidades entre la República Dominicana y los Estados Unidos, "proyectando el valor de los dominicanos en distintos escenarios".

? La Embajada de la República Dominicana en los Estados Unidos tuvo el honor de participar en la exposición Fashioning Power, Fashioning Peace, celebrada en el histórico Woodrow Wilson House en Washington, D.C. con una traje de novias elaborado por Oscar de la Renta. pic.twitter.com/ISL38pGHIw — Embajada de la República Dominicana en EE.UU. (@RDenEEUU) April 30, 2026