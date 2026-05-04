Tiroteo en Oklahoma City deja al menos 13 heridos durante fiesta en lago Arcadia

La policía acordonó la zona cercana al bulevar S. Air Depot en Edmond, Oklahoma, tras un tiroteo en un campamento en Lake Arcadia, el domingo 3 de mayo de 2026. ( FUENTE EXTERNA )

Al menos 13 personas resultaron heridas durante un tiroteo ocurrido la noche del domingo en una fiesta a orillas del lago Arcadia, en las afueras de Oklahoma City, informaron las autoridades.

De acuerdo con la agencia AP, la portavoz policial Emily Ward indicó que los disparos fueron reportados alrededor de las 9:00 de la noche, en medio de una reunión de jóvenes. Hasta el momento, no se han realizado arrestos.

"Se trata de una situación muy aterradora y comprendemos la preocupación del público. Estamos trabajando arduamente para encontrar a los sospechosos", declaró Ward.

Según las autoridades, diez víctimas fueron trasladadas en ambulancia a centros de salud, mientras que otras tres llegaron por sus propios medios. Los heridos se encuentran en distintas condiciones.

Acciones policiales y estado de las víctimas

De acuerdo con el sistema hospitalario Integris Health, varios de los afectados permanecen ingresados tanto en el Baptist Medical Center de Oklahoma City como en el hospital de Edmond.

La policía ha desplegado operativos en el área metropolitana para entrevistar a testigos y víctimas, mientras intenta reconstruir lo ocurrido e identificar a los responsables, informó AP.

Aunque no se han ofrecido detalles oficiales sobre la actividad, en redes sociales circulaba la promoción de un evento denominado "Sunday Funday" programado para esa noche cerca del lago.

El lago Arcadia, ubicado a unos 21 kilómetros al norte de Oklahoma City, es un popular destino recreativo frecuentado por residentes para actividades como pesca, navegación y campamentos.

Las autoridades mantienen abierta la investigación mientras crece la preocupación en la comunidad por el nuevo hecho de violencia armada.