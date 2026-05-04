Incendio en Nueva York deja tres muertos la madrugada de este lunes

Bomberos interviniendo el incendio en el edificio de Inwood en Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

Un incendio que afectó un edificio de apartamentos en el vecindario de Inwood dejó al menos tres personas muertas, cinco en estado crítico y alrededor de 100 residentes desplazados de sus hogares.

Según informó el Departamento de Bomberos de Nueva York, el fuego se desató poco antes de las 12:30 de la madrugada de este lunes en un edificio de seis pisos de uso mixto ubicado en la calle Dyckman, cerca de Broadway.

Más de 200 bomberos y paramédicos trabajaron en las labores para sofocar las llamas, que se propagaron rápidamente por el inmueble, según reportó Univision Nueva York.

Origen y propagación del incendio

De acuerdo con las autoridades, el incendio se originó en el segundo piso, pero el humo y el fuego se extendieron con rapidez, afectando al menos ocho apartamentos.

El jefe del Departamento de Bomberos, John Esposito, explicó que el fuego avanzó por la única escalera del edificio desde la planta baja, lo que complicó las labores de evacuación de los residentes.

Vecinos describieron los momentos de pánico vividos; algunos se vieron obligados a descender por las escaleras de emergencia exteriores, luego de que las interiores quedaran intransitables.

Por su parte, la comisionada del FDNY, Lillian Bonsignore, indicó que la propagación del fuego se vio agravada por puertas de apartamentos que permanecieron abiertas.

Consecuencias del incendio

El incendio dejó a aproximadamente 100 residentes sin vivienda. La Cruz Roja Americana acudió al lugar para brindar asistencia, incluyendo mantas, refugio temporal y apoyo a las familias afectadas.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado las identidades de las personas fallecidas, mientras que la causa del incendio continúa bajo investigación y no se han determinado responsabilidades.

Equipos de emergencia siguen evaluando los daños y recopilando evidencia para esclarecer el origen del siniestro.