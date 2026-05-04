Inicia selección del jurado para el juicio por agresión contra Stefon Diggs

La selección del jurado en el juicio por agresión contra el ex receptor de los New England Patriots, Stefon Diggs, está prevista para comenzar este lunes en un tribunal del condado de Norfolk, informó la agencia AP.

El jugador, cuatro veces elegido al Pro Bowl, se declaró no culpable en febrero de cargos que incluyen estrangulamiento agravado y agresión, relacionados con un incidente ocurrido con su chef privado.

De acuerdo con documentos judiciales, la presunta víctima declaró que ambos discutieron por un pago pendiente y que, durante el altercado ocurrido el 2 de diciembre en la residencia de Diggs, el jugador la abofeteó e intentó estrangularla, dejándola sin aliento.

La mujer aseguró a las autoridades que tuvo dificultad para respirar y temió desmayarse. Sin embargo, la defensa del deportista ha rechazado las acusaciones, calificándolas como infundadas y vinculadas a una disputa económica, indicó AP.

Situación contractual y estado actual del jugador

Diggs evitó hacer comentarios a la prensa al llegar al tribunal en Dedham, mientras su caso avanza en el sistema judicial.

El receptor firmó en su momento un contrato de tres años y 69 millones de dólares con los Patriots, donde tuvo una destacada temporada con más de 1,000 yardas recibidas. Antes de su paso por el equipo de Nueva Inglaterra, jugó con los Minnesota Vikings, los Buffalo Bills y brevemente con los Houston Texans.

El jugador fue liberado por los Patriots en marzo y actualmente no ha firmado con otro equipo, mientras enfrenta el proceso judicial.