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incendio Teatro Eugene O'Neill
incendio Teatro Eugene O'Neill

Incendio eléctrico obliga a cerrar teatro de Broadway donde se presenta "El Libro de Mormón"

Las autoridades informaron que los daños se concentraron en el cuarto piso y en una zona de almacenamiento, afectando equipos de iluminación

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    Incendio eléctrico obliga a cerrar teatro de Broadway donde se presenta "El Libro de Mormón"
    Camiones de bomberos estacionados frente al Teatro Eugene O'Neill en Nueva York el lunes 4 de mayo de 2026.


    (FUENTE EXTERNA)

    Un incendio originado en una sala eléctrica obligó al cierre temporal del Teatro Eugene O'Neill, donde se presenta el musical The Book of Mormon, informó la agencia AP.

    El siniestro, registrado este lunes, provocó daños considerables en el recinto, según informó el subjefe del Departamento de Bomberos de Nueva York, David Simms. La causa del incendio continúa bajo investigación.

    Según AP, la empresa propietaria del teatro, ATG Entertainment, indicó que todas las personas fueron evacuadas de manera segura y que se mantendrá informadas a las partes involucradas sobre la evolución de la situación.

    Daños y evacuación

    Las autoridades señalaron que los daños se concentraron principalmente en el cuarto piso y en una zona de almacenamiento donde se encontraban equipos de iluminación, además de registrarse afectaciones por agua tras las labores de extinción.

    • Los bomberos enfrentaron dificultades iniciales debido a la estructura interna del teatro y sus pasarelas, aunque lograron controlar el fuego. Un bombero resultó con heridas leves.

    Hasta el momento no se ha precisado cuánto tiempo permanecerá cerrado el teatro, cuya próxima función estaba programada para el martes.

    "El Libro de Mormón" es uno de los musicales más longevos de Broadway, con más de 5,000 presentaciones desde su estreno en 2011 en este mismo recinto.

    Inaugurado en 1925, el Teatro Eugene O´Neill ha sido sede de importantes producciones teatrales, consolidándose como uno de los espacios emblemáticos de Broadway.

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