×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Casa Blanca Cinco de Mayo
Casa Blanca Cinco de Mayo

La Casa Blanca se burla de líderes demócratas por el Cinco de Mayo con una imagen de IA

La publicación de la Casa Blanca coincide con la celebración del Cinco de Mayo, que conmemora la victoria del ejército mexicano en la Batalla de Puebla. Esta efeméride no es una festividad nacional en México ni en EE. UU.

    Expandir imagen
    La Casa Blanca se burla de líderes demócratas por el Cinco de Mayo con una imagen de IA
    Imagen tomada de la cuenta en X @WhiteHouse de la Casa Blanca de los líderes demócratas en el Congreso, Hakeem Jeffries (i) y Chuck Schumer, generada con inteligencia artificial (IA) en la que ambos aparecen con grandes sombreros jaranos celebrando la efeméride del Cinco de Mayo junto a un cartel que reza "amo a los inmigrantes ilegales". (FUENTE EXTERNA)

    La Casa Blanca se burló este martes de los líderes demócratas en el Congreso, Hakeem Jeffries y Chuck Schumer, mediante una imagen generada con inteligencia artificial (IA) en la que ambos aparecen con grandes sombreros jaranos celebrando la efeméride del Cinco de Mayo, junto a un cartel que dice "amo a los inmigrantes ilegales".

    Los dos congresistas aparecen sentados frente a un paso fronterizo entre Estados Unidos y México brindando con margaritas y acompañados de elementos estereotipados de la cultura mexicana, como un mantel de colores, totopos con salsa y un cactus.

    • "Feliz Cinco de Mayo a todos los que lo celebran", añadió la Casa Blanca en un mensaje en X junto a la imagen.  

    La publicación coincide con una efeméride que en EE. UU. celebra la cultura y herencia mexicano-estadounidense con motivo de la victoria del ejército mexicano en la Batalla de Puebla frente al ejército francés el 5 de mayo de 1862. Ni en México ni en EE. UU. el 5 de mayo es una festividad nacional.

    RELACIONADAS

    Uso de estereotipos en la política

    No es la primera vez que la Administración de Trump recurre a contenidos manipulados con IA para atacar a sus rivales y que emplea estereotipos sobre México considerados ofensivos.

    En septiembre ya se había burlado de Jeffries con un video en el que aparecía con bigote y sombrero jarano durante una comparecencia ante los medios durante una visita a la Casa Blanca.

    Días después, la Casa Blanca publicó otro vídeo en el que se escucha una voz generada por IA que imitaba a Schumer diciendo frases despectivas hacia los inmigrantes, en medio de las disputas por el cierre del Gobierno federal.  

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 