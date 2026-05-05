La Casa Blanca se burla de líderes demócratas por el Cinco de Mayo con una imagen de IA

Imagen tomada de la cuenta en X @WhiteHouse de la Casa Blanca de los líderes demócratas en el Congreso, Hakeem Jeffries (i) y Chuck Schumer, generada con inteligencia artificial (IA) en la que ambos aparecen con grandes sombreros jaranos celebrando la efeméride del Cinco de Mayo junto a un cartel que reza "amo a los inmigrantes ilegales". ( FUENTE EXTERNA )

La Casa Blanca se burló este martes de los líderes demócratas en el Congreso, Hakeem Jeffries y Chuck Schumer, mediante una imagen generada con inteligencia artificial (IA) en la que ambos aparecen con grandes sombreros jaranos celebrando la efeméride del Cinco de Mayo, junto a un cartel que dice "amo a los inmigrantes ilegales".

Los dos congresistas aparecen sentados frente a un paso fronterizo entre Estados Unidos y México brindando con margaritas y acompañados de elementos estereotipados de la cultura mexicana, como un mantel de colores, totopos con salsa y un cactus.

"Feliz Cinco de Mayo a todos los que lo celebran", añadió la Casa Blanca en un mensaje en X junto a la imagen.

Happy Cinco de Mayo to all who celebrate! pic.twitter.com/gfTriN75Fk — The White House (@WhiteHouse) May 5, 2026

La publicación coincide con una efeméride que en EE. UU. celebra la cultura y herencia mexicano-estadounidense con motivo de la victoria del ejército mexicano en la Batalla de Puebla frente al ejército francés el 5 de mayo de 1862. Ni en México ni en EE. UU. el 5 de mayo es una festividad nacional.

Uso de estereotipos en la política

No es la primera vez que la Administración de Trump recurre a contenidos manipulados con IA para atacar a sus rivales y que emplea estereotipos sobre México considerados ofensivos.

En septiembre ya se había burlado de Jeffries con un video en el que aparecía con bigote y sombrero jarano durante una comparecencia ante los medios durante una visita a la Casa Blanca.

Días después, la Casa Blanca publicó otro vídeo en el que se escucha una voz generada por IA que imitaba a Schumer diciendo frases despectivas hacia los inmigrantes, en medio de las disputas por el cierre del Gobierno federal.