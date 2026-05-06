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Las autoridades en Puerto Rico buscan al artista urbano SuperJavi por asesinato

SuperJavi, conocido como Carlos Javier Rivera Otero, es buscado por la Policía de Puerto Rico tras un tiroteo en Morovis

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    Las autoridades en Puerto Rico buscan al artista urbano SuperJavi por asesinato
    El artista urbano puertorriqueño SuperJavi es buscado por las autoridades en Puerto Rico por cargos de asesinato en primer grado, violación a la Ley de Armas y uso de una máscara o antifaz para cometer un crimen, informó este miércoles la Policía local. (FUENTE EXTERNA)

    El artista urbano puertorriqueño SuperJavi es buscado por las autoridades en Puerto Rico por cargos de asesinato en primer grado, violación a la Ley de Armas y uso de una máscara o antifaz para cometer un crimen, informó este miércoles la Policía local.

    Según se detalló en un comunicado, la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Justicia presentaron dichos cargos contra Carlos Javier Rivera Otero, nombre de pila de SuperJavi, este martes por asesinar, junto con un joven de 19 años, a Jason Díaz Torres, de 34, en Morovis.

    De acuerdo con la investigación de las autoridades, SuperJavi, junto a Daniel Adrián Cuevas González, conocido como 'Barba', asesinaron a tiros el pasado 11 de abril en el barrio Torrecillas de Morovis a Díaz Torres mientras este conducía un vehículo.

    Díaz Torres manejaba un coche GMC Envoy de color gris cuando fue sorprendido por un vehículo desde donde le realizaron varios disparos. Fue llevado a una institución hospitalaria, donde posteriormente falleció.

    El fiscal Ismael Ortiz Roldán presentó los cargos por los delitos de asesinato en primer grado, violación a la Ley de Armas y uso de máscara o antifaz contra Rivera Otero y Cuevas González.

    Perfil artístico y trayectoria de SuperJavi

    El caso se presentó ante el juez Rafael I. Lugo Morales, del Tribunal de Arecibo, quien tras escuchar la prueba determinó causa en ausencia contra Rivera Otero y Cuevas González, expidiendo una orden de arresto contra ambos, con una fianza global de ocho millones de dólares.

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    Según detalla el perfil de SuperJavi en la plataforma musical Spotify, es "un rapero y trapero puertorriqueño cuyo sonido combina la fuerza del hip hop con las vibraciones del trap".

    "Se ha consolidado como una figura en ascenso gracias a su estilo energético y originalidad", agrega.

    Entre sus temas más conocidos están 'Tranquiland (Remix)', '00674', 'Anonimato', 'Aprendí' y 'Nos Hicimos', donde colabora con otros artistas urbanos como Pusho, Luar La L y Ñejo. 

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