Votantes protestan en Luisiana por nuevo mapa electoral que busca favorecer a Trump

Imagen de las elecciones de Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

La aprobación de un nuevo mapa electoral en Luisiana, que favorezca a los republicanos, enfrentó este viernes protestas cuando una multitud de votantes, en su mayoría afroamericanos, se hicieron presentes para manifestarse contra la distribución que afectaría la representación política de la población negra.

Este viernes se presentaron al menos cuatro proyectos para la redistribución de distritos congresionales, después de que el gobernador de Luisiana, Jeff Landry, suspendiera las elecciones primarias convocadas para el 16 de mayo.

La Corte Suprema de los Estados Unidos anuló uno de los dos distritos de Luisiana con mayoría de población negra, lo que ha permitido a los republicanos avanzar con un proyecto de redistribución aupado por el presidente Donald Trump, que pretende asegurar la mayoría del Congreso en las elecciones de medio término.

El Capitolio en Baton Rouge se vio desbordado por votantes que protestaron bajo la consigna "¡Manos fuera de nuestro voto!" para detener la nueva propuesta.

Reacciones y protestas de la comunidad afroamericana

Landry firmó una orden ejecutiva para retrasar las elecciones primarias hasta julio para dar tiempo a los legisladores a modificar el nuevo escenario territorial que favorece sus intereses.

Luisiana, uno de los estados con el porcentaje más alto de población afroamericana (un 33 %), estaba dividido en seis distritos electorales y, a partir de ahora, solo uno será mayoritariamente negro.

Molly McGrath, directora de defensa de los derechos electorales de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, dijo en un comunicado que Estados Unidos está presenciando valerosos actos de resistencia: personas que se organizan sobre el terreno para protegerse de estos ataques contra sus derechos electorales.

"Los legisladores están eligiendo a sus votantes, en lugar de que ocurra a la inversa, y las comunidades están plantando cara», agregó.