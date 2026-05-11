Autoridades sanitarias de EE. UU. ven "muy bajo" el riesgo del hantavirus para la población

Estados Unidos "ven "muy bajo" el riesgo del hantavirus para la población. ( FUENTE EXTERNA )

Autoridades sanitarias de Estados Unidos aseguraron este lunes que el riesgo de hantavirus "para el público en general sigue siendo muy, muy bajo", después de conocerse que uno de los 17 estadounidenses repatriados desde Canarias dio positivo y otro presenta síntomas leves.

"La variante andina de este virus no se propaga fácilmente y requiere contacto cercano prolongado con alguien que ya presenta síntomas. Aun así, hemos tomado esta situación muy en serio desde el mismo comienzo", explicó en rueda de prensa el subsecretario de salud del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS), Brian Christine.

Los repatriados del MV Hondius fueron "transportados desde las Islas Canarias hasta Nebraska en un avión del Departamento de Estado, con las capacidades médicas adecuadas a bordo", indicó por su parte el subsecretario de Respuesta Estratégica del HHS, John Knox.

"Durante los próximos días, los pasajeros se someterán a una evaluación de salud inicial y recibirán orientación sobre los siguientes pasos por parte de expertos", agregó.

Las autoridades detallaron que de los 18 repatriados (17 estadounidenses y un británico residente en EE. UU.), dos fueron trasladados en avión a Atlanta para "recibir más evaluación y atención" y 16 se encuentran ahora en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska, el único centro de cuarentena del país financiado por el Gobierno federal.

Estado de salud y seguimiento de repatriados

En concreto, 15 pasajeros permanecerán en la Unidad Nacional de Cuarentena del centro y y otro, que dio positivo al virus, se encuentra en la unidad de biocontención de esa instalación.

Un equipo de médicos y enfermeros voluntarios los vigilará las 24 horas del día, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Según aseguraron las autoridades a la prensa, las 15 personas en la unidad de cuarentena se encontraban "en buena forma y de buen humor", aunque visiblemente cansados, por lo que realizaron "una evaluación rápida".

"Todos aquí son asintomáticos y en este momento no presentan fiebre", afirmó el doctor Michael Wadman, director médico de la unidad de cuarentena.

El MV Hondius con 147 pasajeros y tripulantes llegó a Canarias tras un periplo que comenzó en Ushuaia, en Argentina, y que les llevó a varias islas en el Atlántico y durante el que aparecieron varios casos de hantavirus que han causado tres muertos.