Nueva York afronta este verano subidas en la luz y récord de demanda eléctrica por calor

La gente camina por una intersección en Midtown Manhattan en Nueva York el 24 de junio de 2025. ( FUENTE EXTERNA )

Los neoyorquinos se enfrentan este verano a un incremento de alrededor del 5.7 % en su factura de electricidad debido al mayor uso del aire acondicionado, en un contexto en el que la mayoría de los residentes no dispone de ingresos suficientes para cubrir sus gastos, según una reciente encuesta.

El estudio, publicado a finales de abril, reveló que un 62 % de los neoyorquinos no cuenta con ingresos suficientes para su sustento económico, una situación que afecta especialmente a la población latina, con un 78 %.

ConEdison, empresa que suministra electricidad y gas, ha advertido de este aumento en las facturas durante los meses de mayor demanda energética, coincidiendo con el uso intensivo del aire acondicionado.

La compañía opera tras la aprobación en enero por parte de la Comisión de Servicios Públicos de Nueva York de una subida tarifaria escalonada para los próximos tres años, según informó 'El Diario'.

El incremento será del 3.5 % este año, del 3.2 % en 2027 y del 3.1 % en 2028, lo que supone un aumento aproximado de 4.03 dólares mensuales en la factura para un consumo de 280 kilovatios por hora, según el mismo medio.

También se advirtió que el alza no será igual para todos ya que dependerá del uso del aire acondicionado y podría reflejar además un alza si los equipos son viejos o un apartamento mal aislado.

Medidas y desafíos ante la creciente demanda energética

En los próximos cinco años, el ritmo de crecimiento de la demanda será un 50 % superior al que se registró en la pasada década, y eso sobre todo por las nuevas necesidades de la industria, pero también por los vehículos eléctricos, la instalación de aparatos de refrigeración y los centros de datos, según ha advertido la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

En Nueva York, esta tendencia se combina con veranos cada vez más extremos, viviendas antiguas, alta densidad urbana y una creciente dependencia del aire acondicionado durante las olas de calor.

Para ayudar a las familias con menos recursos, la ciudad mantiene programas de asistencia que permiten a los hogares que cumplen los requisitos acceder a subvenciones para la compra e instalación de aires acondicionados o ventiladores.

El 1 de julio de 2001 se registraron cortes de energía que dejaron a oscuras por varios días a cientos de familias en el barrio dominicano de Washington Heights e Inwood en Manhattan -los más afectados- debido al intenso calor que llevó a una alta demanda del aire acondicionado y a fallos en la red de distribución.

Muchas familias durmieron en la calle ante el intenso calor en sus apartamentos.