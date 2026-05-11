ICE pide a policías de Florida y Texas no hablar sobre su rol en las redadas, según medios

El Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos pidió a las policías locales de Florida y Texas no divulgar información. ( FUENTE EXTERNA )

El Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos pidió a las policías locales de Florida y Texas no divulgar información sobre su rol en las redadas migratorias, según una directriz reportada por los medios locales The Florida Trib y Two Can Be True.

La agencia migratoria envió correos electrónicos a autoridades que firmaron un acuerdo 287(g), que permite a policías locales colaborar en operaciones migratorias, para advertirles que "la información obtenida" mediante el convenio está "bajo el control de ICE" y no puede difundirse sin aprobación federal, según los medios.

Los mensajes, enviados entre el 19 de abril y el 5 de mayo, piden a las autoridades locales consultar con ICE antes de compartir información sobre su participación en operativos migratorios ante consultas bajo la Ley por la Libertad de la Información (FOIA, en inglés) o preguntas de los medios.

"Por favor, manténganlo en mente, particularmente en situaciones en las que pueda ocurrir la difusión de información, como conferencias de prensa, comunicadores de prensa, recorridos con los medios, publicaciones en redes sociales, y respuestas a peticiones de la FOIA", establece el correo obtenido por los medios.

Restricciones a la divulgación de información

En la práctica, el memorando podría impedir que las agencias respondan preguntas básicas sobre su participación en operativos migratorios, según The Florida Trib y Two Can Be True, incluyendo cuántos oficiales locales actuaron en ciertas redadas.

Los lineamientos, añadieron los medios, contrastan con leyes estatales de transparencia, como la 'Ley Sunshine' de Florida.

Los hechos ocurren mientras las autoridades locales en Estados Unidos han incrementado su cooperación con ICE bajo la Administración de Donald Trump, con Florida y Texas en el liderazgo.

ICE reconoció en septiembre pasado a Florida por "establecer el estándar en la nación para las asociaciones de 287(g) con 325 acuerdos vigentes, un incremento de 577 % desde el 20 de enero, de 2025".

Aumento de acuerdos 287(g) en Florida y Texas

El gobernador, el republicano Ron DeSantis, aprobó una ley para obligar a todas las autoridades de ciudades y condados a firmar los acuerdos 287(g), por lo que autoridades como la Policía de Miami y la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP, en inglés) participan en labores migratorias.

Mientras que Texas aprobó la ley SB 8, que exige a los alguaciles de todos los condados entablar un acuerdo 287(g), por lo que hay 299 de estos convenios en dicho estado, una de las cifras más altas del país, según la organización de la investigación de Políticas Públicas de Texas.