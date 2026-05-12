Director de la Agencia del Medicamento de EE. UU. renuncia tras semanas de presión de Trump

El director de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), Marty Makary, renunció a su cargo este martes tras semanas de presión y rumores de que el presidente Donald Trump planeaba despedirlo.

Makary ha protagonizado varios enfrentamientos con la Casa Blanca por distintas cuestiones, como el vapeo o el aborto, y el mandatario había expresado su decepción con el entonces director por no actuar con suficiente rapidez para aprobar los cigarrillos electrónicos de sabores y otros productos de nicotina.

¿Por qué renunció Marty Makary a la FDA?

El motivo alegado era frenar el aumento del consumo de vapeadores entre los más jóvenes, aunque finalmente, y tras las aparentes presiones de Trump, rectificó y los autorizó.

De hecho, y según publica la prensa estadounidense, Makary habría renunciado debido a su preocupación por la decisión del gobierno de autorizar esos cigarrillos electrónicos con sabor a frutas, ya que su conciencia no le permitía aprobarlos.

Aunque los vapeadores han sido el detonante de la renuncia, la llegada de Marty a la FDA como reformador y con voluntad de impulsar cambios le ha generado numerosos enfrentamientos tanto en Washington como en Wall Street.

Reacciones oficiales tras la renuncia

Sus decisiones han chocado con los intereses de las poderosas industrias alimentaria, tabacalera y farmacéutica.

Tras hacerse pública la renuncia, lo adelantó el medio digital Político, Trump declaró a los periodistas que le deseaba lo mejor a Makary.

"Marty es un tipo estupendo, pero va a seguir adelante y va a tener una buena vida", aseguró Trump antes de iniciar un viaje oficial a China. "Es un gran médico y estaba teniendo algunas dificultades", añadió.