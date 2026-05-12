EE. UU. deporta a 27 trabajadores de cruceros, incluidos de Disney, por pornografía infantil

Imagen de un crucero de Disney. ( FUENTE EXTERNA )

Al menos veintisiete trabajadores de cruceros, incluidos algunos de la compañía Disney Cruise Line, fueron deportados tras haber estado involucrados con pornografía infantil, informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).

La expulsión de los empleados está relacionada con una investigación realizada por CBP en ocho cruceros que llegaron al puerto de San Diego (California) entre el 23 y el 27 de abril.

Los investigadores de CBP abordaron los cruceros como parte de una pesquisa sobre material de explotación sexual infantil, según explicó CBP en un comunicado.

Se descubrió que los 27 trabajadores, todo ellos extranjeros, "estaban involucrados en la recepción, posesión, transporte, distribución o visualización de CSEM o pornografía infantil", según información citada por NBC.

Las visas de estas personas fueron canceladas y no se les permitirá el arribo a Estados Unidos.

Reacción de Disney Cruise Line y medidas oficiales

La mayoría de los trabajadores deportados son de Filipinas.

Disney Cruise Line dijo en un comunicado, citado por la televisora, que la compañía cooperó plenamente con las autoridades policiales y que mantiene una "política de tolerancia cero ante este tipo de comportamiento".

Tanto CBP como el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas mantiene operativos dirigidos a combatir la pornografía y el material de explotación sexual infantil, conocido en inglés como CSEM.