El director del FBI se defiende en el Senado de acusaciones de consumo excesivo de alcohol

El director del FBI, Kash Patel, protagonizó este martes un tenso debate con el senador demócrata Chris Van Hollen, en una audiencia en el Senado a cuenta de las acusaciones por consumo excesivo de alcohol a las que se enfrenta. ( FUENTE EXTERNA )

El director del FBI, Kash Patel, protagonizó este martes un tenso debate con el senador demócrata Chris Van Hollen, en una audiencia en el Senado a cuenta de las acusaciones por consumo excesivo de alcohol a las que se enfrenta.

"Es una farsa total. Ni siquiera sé de dónde sacan esas cosas", aseguró Patel cuando Van Hollen le citó un artículo del medio estadounidense The Atlantic que afirmaba que su puesto como director estaba en peligro debido a un supuesto consumo excesivo de alcohol y ausencias injustificadas de su puesto de trabajo.

El director del FBI ya demandó a la publicación por difamación y negó las acusaciones que apuntaban incluso a que Patel tenía su propia reserva personalizada de bourbon con su nombre y cargo grabado en las botellas, además de denunciar que el personal de la agencia federal estaría alarmado por el comportamiento errático de su máximo responsable.

A principios de este año, Patel ya fue cuestionado después de que el medio ProPublica compartiera un vídeo en el que bebía de una botella y se rociaba cerveza en el vestuario del equipo masculino de hockey de Estados Unidos en Milán, tras su victoria sobre Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno.

Críticas en la audiencia del Senado

En la comparecencia de este martes, el senador demócrata criticó a Patel por despedir agentes, investigar a periodistas y "malgastar recursos en venganzas políticas".

Otro de los asuntos polémicos que surgieron en la audiencia del Senado fue el uso de pruebas de polígrafo entre los empleados del FBI para detectar filtraciones a la prensa.

Patel negó haber ordenado estas pruebas, pero aseguró que "existe un proceso interno de inspección y revisión para todas y cada una de las filtraciones".

"Estos procesos son supervisados por personal de inteligencia profesional y agentes sobre el terreno".

Defensa de las investigaciones del Gobierno

Por otra parte, el director del FBI defendió las investigaciones del Gobierno de Estados Unidos sobre las elecciones de 2020, incluidos los registros y las solicitudes de documentos en Georgia, Michigan y otros lugares.

Los rumores sobre la posible destitución de Patel al frente del FBI son recurrentes desde finales de 2025, pero la Casa Blanca los ha desmentido públicamente y, de hecho, aún se mantiene al frente de la agencia federal, pese a que la polémica va unida a su gestión.