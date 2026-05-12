Mamdani y gobernadora de Nueva York acuerdan más fondos para cerrar déficit presupuestario

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y la gobernadora del estado, Kathy Hochul, ambos demócratas, anunciaron este martes un acuerdo por el que la administración local recibirá 4,000 millones de dólares adicionales para cerrar su déficit presupuestario. ( FUENTE EXTERNA )

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y la gobernadora del estado, Kathy Hochul, ambos demócratas, anunciaron este martes un acuerdo por el que la administración local recibirá 4,000 millones de dólares adicionales para cerrar su déficit presupuestario.

Según un comunicado, el gobierno estatal de Nueva York se ha comprometido, apoyado por la legislatura estatal, a aportar un total de 8,000 millones de dólares en un plazo de dos años para la Gran Manzana, lo que permitiría a Mamdani cerrar la brecha de 12,000 millones que achaca a su antecesor en el cargo, Eric Adams.

El presupuesto final de la ciudad para el ejercicio 2026-2027 se dará a conocer esta tarde. Sin embargo, este acuerdo se anuncia en medio de versiones de prensa que señalan que Mamdani desistirá de su intención de aumentar los impuestos a la propiedad y utilizar reservas de emergencia para cubrir el déficit.

Se espera que al alcalde presente oficialmente el presupuesto esta tarde.

Hochul señaló, citada en la nota, que su acuerdo presupuestario con Mamdani permitirá cumplir las promesas de campaña del alcalde de ofrecer cuidados infantiles universales y seguir financiando servicios de educación, seguridad pública, infraestructuras y recursos de primera necesidad.

Contexto político y económico

El acuerdo también se produce en un momento clave para la gobernadora, que busca la reelección en noviembre y ha bajado puntos en las encuestas de popularidad, aunque sigue por delante de su rival republicano, Bruce Blakeman, en un estado tradicionalmente considerado bastión demócrata.

La semana pasada, Hochul y los líderes legislativos estatales alcanzaron un acuerdo presupuestario preliminar de 268,000 millones de dólares que contempla un nuevo impuesto a viviendas de lujo utilizadas como segundas residencias y medidas de protección para inmigrantes frente a acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Ese polémico nuevo impuesto anunciado por Hochul y Mamdani prevé recaudar unos 500 millones de dólares mediante un gravamen a propiedades valoradas en más de cinco millones de dólares, cuyos propietarios no residan permanentemente en el estado, una medida que impactaría a unas 13,000 viviendas y apartamentos de lujo.