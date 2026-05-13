Tribunal ordena repetir el juicio del abogado Murdaugh por matar a su mujer e hijo en EE. UU.

El Tribunal Supremo de Carolina del Sur anuló este miércoles las condenas a cadena perpetua del abogado estadounidense Alex Murdaugh por el doble asesinato de su mujer y su hijo, y ordenó que se repita el juicio, en un caso que causó un gran revuelo mediático en Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

El Tribunal Supremo de Carolina del Sur anuló este miércoles las condenas a cadena perpetua del abogado estadounidense Alex Murdaugh por el doble asesinato de su mujer y su hijo, y ordenó que se repita el juicio, en un caso que causó un gran revuelo mediático en Estados Unidos.

El popular abogado, de 57 años, fue declarado culpable en marzo de 2023 de disparar, dos años antes, a su esposa, Maggie (52 años), y al hijo menor de ambos, Paul (22 años), en su casa, ubicada en una zona rural del estado de Carolina del Sur, donde la familia Murdaugh gozaba de gran influencia.

Además, fue condenado a 40 años de cárcel por conspiración, fraude y lavado de dinero en 2024.

Los abogados de Murdaugh apelaron las condenas por asesinato, al argumentar que el juicio tuvo lugar bajo "influencias externas indebidas sobre el jurado" ejercidas por la entonces secretaria del tribunal del condado de Colleton, Rebeca Hill, un extremo que confirmó este miércoles el Supremo de Carolina del Sur.

"Rebecca Hill manipuló la justicia, negando así a Murdaugh su derecho a un juicio justo ante un jurado imparcial", expresaron los jueces en su escrito.

"Nos vemos obligados a revocar la denegación por parte del tribunal de posjuicio de la moción de Murdaugh y a remitir la causa para la celebración de un nuevo juicio, de conformidad con la presente opinión", agregaron.

Impacto de la manipulación judicial en el caso Murdaugh

En el juicio original, el tribunal había considerado inapropiados algunos comentarios de Hill, pero continuaron con la condena debido a las evidencias contra Murdaugh, que consideraban abrumadoras.

Murdaugh era un influyente abogado de Carolina del Sur que admitió haber montado diversas tramas para quedarse con el dinero y las propiedades de sus clientes.

Sin embargo, nunca confesó haber matado a sus familiares, aunque admitió el robo y el fraude de dinero.

Tanto la mujer como el hijo fueron disparados varias veces con un rifle y una escopeta, aunque las armas del crimen no se hallaron, ni tampoco manchas de sangre u otro tipo de evidencias físicas.

Lo que sí se encontró fue un vídeo grabado por Paul Murdaugh poco antes de morir donde se escuchan las voces de ambos progenitores, echando por tierra la coartada inicial del abogado, que aseguraba no encontrarse en la casa en el momento del crimen.

El abogado sí admitió durante el juicio haber mentido a la policía sobre su paradero en la noche del crimen, pero aseguró que se debió a la paranoia que le provocaba el consumo de drogas.