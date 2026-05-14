La AARP pide más fondos para mayores en Nueva York para afrontar crisis de asequibilidad

La Asociación Estadounidense de Personas Jubiladas (AARP, por sus siglas en inglés) pidió este jueves al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, que revisen al alza la asignación presupuestaria destinada a los servicios para mayores, ante el aumento de la pobreza en este colectivo, que según la organización ha crecido un 50 % en la última década.

La Asociación Estadounidense de Personas Jubiladas (AARP, por sus siglas en inglés) pidió este jueves al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y al Concejo municipal que revisen al alza la asignación presupuestaria destinada a los servicios para mayores, ante el aumento de la pobreza en este colectivo, que según la organización ha crecido un 50 % en la última década.

La directora estatal de AARP, Beth Finkel, advirtió de que los mayores de la ciudad afrontan una "creciente crisis de asequibilidad" y consideró que la propuesta presupuestaria presentada esta semana "no está a la altura del momento", en referencia a los recortes previstos en distintas agencias en el marco de la crisis fiscal de la ciudad.

Finkel señaló que, pese a la situación de este grupo (uno de cada cuatro neoyorquinos tiene 65 años o más), el Departamento para Personas Mayores continúa recibiendo menos del 1 % del presupuesto municipal.

Añadió que el proyecto presupuestario del alcalde reduce la financiación del departamento respecto al año anterior, mientras aumenta la demanda de servicios.

La representante de la AARP reconoció algunos avances en la propuesta, como inversiones en servicios para cuidadores familiares, vivienda asequible y la ampliación de programas de congelación del alquiler para mayores y personas con discapacidad, aunque consideró que "no son suficientes".

"Cada vez más adultos mayores están siendo desplazados de los vecindarios que ayudaron a construir debido a los costos", afirmó Finkel, quien también alertó sobre limitaciones en servicios como la entrega de comidas a domicilio y el mantenimiento de centros comunitarios, afectados por falta de personal y recursos.

Situación demográfica y desafíos para los adultos mayores en Nueva York

La organización pidió al alcalde y al Concejo que trabajen conjuntamente para reforzar la inversión en servicios esenciales para este sector, al que definió como cada vez más vulnerable en la ciudad.

Según datos del censo de 2020, cerca del 14.9 % de la población de Nueva York tiene 65 años o más, lo que equivale a unos 1.31 millones de personas.

Estimaciones más recientes elevan esa proporción hasta alrededor del 19 % si se incluyen residentes de 62 años o más, siendo este el único grupo demográfico que ha mantenido un crecimiento sostenido en la última década.