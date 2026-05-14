Aumento de la gasolina hace crecer gastos de consumo en EE. UU. ( FUENTE EXTERNA )

El aumento de los precios de la gasolina impulsó al alza en abril los gastos de los estadounidenses, cuyo consumo pierde fuelle en general, según datos oficiales publicados el jueves.

El mes pasado, las ventas minoristas ascendieron a 757,100 millones en Estados Unidos, un 0.5 % más que el mes anterior y un 4.9 % más en un año.

Esto supone, sin embargo, una clara moderación con respecto a marzo, cuando el gasto había aumentado un 1.6 % en un mes.

No obstante, la publicación está en línea con las expectativas de los mercados.

Este indicador, muy amplio, incluye las compras en tiendas, las salidas a restaurantes y el combustible.

La cifra no está ajustada por la inflación, que aumentó en el período considerado. Eso implica que, si bien los estadounidenses han gastado más, no necesariamente han comprado una mayor cantidad de bienes y servicios en volumen.

Aumento en el gasto en gasolina

En particular, se enfrentan al fuerte aumento de los precios en las gasolineras debido a las repercusiones de la guerra en Oriente Medio: su gasto en estaciones de servicio ha aumentado casi un 21 % con respecto al año pasado.