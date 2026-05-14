Trabajadores demandan a aerolínea Spirit por impago y no avisarles a tiempo del cierre

Un avión de Spirit Airlines en un aeropuerto de EE. UU. ( FUENTE EXTERNA )

Extrabajadores de la aerolínea Spirit Airlines demandaron, a nombre de 17,000 exempleados, a la compañía estadounidense por el impago de sueldos y beneficios, y por no avisarles a tiempo del cierre de operaciones, el 2 de mayo, según documentos judiciales disponibles este jueves.

Seis exempleados acusan a la empresa aérea de "no haber recibido sus cheques finales de pago, ingresos devengados de vacaciones o de tiempo de enfermedad no usado", de acuerdo con la querella en la Corte federal de Bancarrota de Estados Unidos en el Distrito Sur de Nueva York.

Los afectados también sostienen que la compañía, con sede en Florida, violó la Ley de Notificación de Ajustes y Capacitación del Trabajador (WARN, en inglés), que exige a las empresas avisar con 60 días de anticipación sobre despidos masivos y la forma como pagarán las liquidaciones.

Los demandantes argumentaron que fue "abrupto el cierre de operaciones", pues se enteraron apenas horas antes del cese. "Estuvieron impactados cuando recibieron el anuncio, que estableció que el 2 de mayo de 2026 sería su último día", indica el recurso legal.

Impacto y contexto del cierre de Spirit Airlines

Aunque solo seis personas interpusieron la querella, se trata de una demanda colectiva, por lo que su resolución afectaría a todos los extrabajadores que estén en una situación similar.

La demanda se presentó dos semanas después del cierre de Spirit, que transportó a más de 32 millones de pasajeros en 2025 y era una de las principales aerolíneas de bajo costo en Estados Unidos, donde también volaba al Caribe y a Latinoamérica, como a Puerto Rico, República Dominicana, Honduras, Perú, México, Colombia y Costa Rica.

Su presidente y director ejecutivo, Dave Davis, ha dicho que el cierre se debió al "aumento repentino y sostenido de los precios del combustible en las últimas semanas" en medio de la guerra en Irán, pero la empresa se había declarado en bancarrota en agosto de 2025 y en noviembre de 2024.