El Gobierno de Trump acusa a la Universidad de Yale de discriminar a blancos y asiáticos

Fachada de la Universidad de Yale. ( FUENTE EXTERNA )

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó este jueves a la facultad de medicina de la Universidad de Yale de discriminar a blancos y asiáticos que solicitan acceder a sus estudios y en su lugar presuntamente favorecer a solicitantes negros e hispanos con calificaciones inferiores.

Según una investigación de la División de Derechos Civiles del Departamento, los responsables de la universidad "seleccionaron intencionadamente a los solicitantes en función de su raza".

El Gobierno afirmó que los datos de admisión de Yale demuestran que "los estudiantes negros e hispanos tienen muchas más posibilidades de ser admitidos en Yale que los estudiantes blancos o asiáticos con las mismas calificaciones en las pruebas".

La investigación reveló, según un comunicado del Departamento, que los "solicitantes negros e hispanos eran admitidos con calificaciones académicas sistemáticamente inferiores a las de sus homólogos blancos y asiáticos".

"Yale ha seguido aplicando su programa de admisión basado en la raza a pesar del claro mandato de reforma por parte del Tribunal Supremo y de la opinión pública", afirmó la fiscal general adjunta Harmeet K. Dhillon.

Reacciones y contexto político de las políticas de admisión

A su regreso a la Casa Blanca, en enero de 2025, Trump prohibió las políticas públicas de diversidad, equidad e inclusión, pensadas para garantizar la representatividad, el trato justo y el acceso de todos a las instituciones.

Según ha sostenido Trump, estas políticas, impulsadas para ampliar la diversidad de oportunidades, suponen una discriminación contra los estudiantes blancos.

La Fiscalía acusó a Yale de violar la ley federal al "discriminar intencionadamente por motivos raciales en sus admisiones".

"Las facultades de medicina utilizan una importante ayuda financiera federal para formar a la próxima generación de médicos. El Departamento sigue centrándose en erradicar las políticas raciales ilegales de las admisiones en las facultades de medicina, donde la calidad y la excelencia son de vital importancia para la seguridad pública", apuntó en un comunicado.

Hace unos días, el Departamento emitió unas conclusiones similares sobre la facultad de medicina de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

Las conclusiones de esta investigación suponen un nuevo paso en la guerra entre el presidente Donald Trump y las universidades a la que ha amenazado con recortes en sus subvenciones o la retirada de su exención de impuestos.

En los últimos meses, la Universidad de Harvard y la UCLA han protagonizado enfrentamientos con el Gobierno tras ser acusados de antisemitismo.