El jurado del nuevo juicio contra Harvey Weinstein se dice incapaz de llegar a un acuerdo

El jurado del tercer juicio contra el productor de cine Harvey Weinstein, acusado de un delito de violación presuntamente cometido en 2013, manifestó este viernes que es incapaz de llegar a un acuerdo, tras dos días de deliberaciones. ( FUENTE EXTERNA )

El jurado del tercer juicio contra el productor de cine Harvey Weinstein, acusado de un delito de violación presuntamente cometido en 2013, manifestó este viernes que es incapaz de llegar a un acuerdo, tras dos días de deliberaciones.

El juez Curtis Farber indicó hoy en el tribunal que el panel de doce jurados ha manifestado en una nota que no puede alcanzar "una decisión unánime", según informa la prensa local.

Farber ordenó entonces que continuaran las deliberaciones y señaló que, en caso de que no se llegue a un acuerdo, el tribunal tendrá que reprogramar un nuevo juicio contra Weinstein y elegir otro panel de jurados.

"Comprendo que el proceso es complejo. Si necesitan que se les revisen o aclaren los términos de la ley, estamos a su disposición", expresó Farber, de acuerdo con NBC News.

Antecedentes y cargos pendientes en el proceso judicial

El jurado comenzó a deliberar este martes, pero la sesión terminó antes de lo previsto después de que Weinstein, que padece graves problemas de salud, entre ellos un cáncer, se quejara de un dolor de pecho.

Cargos pendientes en el juicio

En este proceso judicial, que se ha extendido durante un mes, el exproductor afronta un cargo de violación en tercer grado contra la actriz Jessica Mann, que quedó sin resolver por desacuerdo del jurado en el juicio del año pasado y por el que originalmente sí fue condenado en 2020.

En 2025, Weinstein fue sometido a un segundo juicio por delitos sexuales después de que un tribunal de apelaciones anulara por errores de procedimiento su histórica condena de 2020, que marcó el culmen del movimiento contra los abusos denominado 'Me Too'.

El cofundador de la productora Miramax afrontó entonces tres cargos: fue condenado por uno y absuelto por otro, pero un tercero, referente a Mann, quedó sin resolver y vuelve ahora a dirimirse.