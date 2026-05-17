Trump respalda el festival de oración cristiana que se celebra este domingo en Washington

El presidente estadounidense Donald Trump camina por el jardín sur de la Casa Blanca tras su llegada en el helicóptero presidencial Marine One en Washington, D.C., EE. UU., el 15 de mayo de 2026. ( EFE/EPA/ERIC LEE / POOL )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dedicó este domingo unas palabras de apoyo al festival de oración que se celebra en el centro de Washington para subrayar los orígenes cristianos de Estados Unidos.

"Espero que todos en Rededicate 250 lo estén pasando bien. Si hay algo en lo que pueda ayudar... ya estoy de vuelta de China!", escribió el mandatario en la red Truth Social.

Aunque no está previsto que Trump acuda al evento, que se celebra en la gran Explanada Nacional de la capital, en persona, sí enviará un mensaje grabado que se emitirá en las pantallas gigantes.

En el acto, que se prevé que dure nueve horas, participarán destacadas figuras de la Administración Trump, como el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, así como el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, y varios líderes evangélicos.

El evento, denominado 'Rededicando el 250 aniversario: un Jubileo Nacional de Oración, Alabanza y Acción de Gracias', forma parte de una serie de celebraciones que conmemoran el 250 aniversario de Estados Unidos que se cumple este 4 de julio.

Acciones oficiales para reforzar el origen cristiano de Estados Unidos

La organización ha contado con apoyo de fondos públicos y donaciones privadas y abre un debate en la sociedad estadounidense sobre los límites entre política y religión.

Desde el inicio de su segundo mandato, en enero de 2025, Trump impulsó medidas para reforzar la idea de un origen cristiano de Estados Unidos, creó una Oficina de Fe en la Casa Blanca y firmó una orden ejecutiva para erradicar el supuesto "sesgo anticristiano" que, según él, existía en el Gobierno federal.

Por ello, las críticas a la administración Trump por menoscabar la separación entre Estado e Iglesia se están intensificando en las últimas semanas.

Según el Centro Pew, el 62 % de los estadounidenses se considera cristiano (un 23 % evangélico protestante y un 19 % católico), el 29 % no tiene afiliación religiosa y el 7 % profesa otras religiones (2 % judíos, 1 % musulmanes, 1 % budistas y 1 % hindúes).