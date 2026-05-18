Autoridades de transporte y sindicatos alcanzan acuerdo para acabar huelga en Long Island

Trabajadores del ferrocarril de Long Island, entre ellos el maquinista Karl Bischoff (en el centro), se manifiestan frente a la estación Penn Station el primer día de una huelga en Nueva York, el sábado 16 de mayo de 2026. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades del transporte de Nueva York y los sindicatos que representan a los trabajadores del Long Island (LIRR, por sus siglas en inglés) alcanzaron este lunes un acuerdo laboral provisional que pone fin a una huelga de tres días que paralizó el servicio ferroviario, el más transitado de EE.UU.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció el acuerdo en redes sociales y lo describió como "justo con los cinco sindicatos del LIRR, contempla aumentos salariales para los trabajadores mientras protege a pasajeros y contribuyentes".

Hochul agregó que el servicio se reanudará de forma gradual a partir del martes al mediodía.

Reanudación del servicio ferroviario

El LIRR, que conecta Long Island con la ciudad de Nueva York y transporta alrededor de 200,000 pasajeros diarios, suspendió completamente sus operaciones a la medianoche del sábado, cuando los trabajadores iniciaron oficialmente el paro.

Las negociaciones se retomaron después de que la Junta Nacional de Mediación convocara el domingo por la noche a representantes sindicales y directivos de la Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA), que continuaron dialogando durante el lunes hasta alcanzar un entendimiento preliminar.

Impacto de la huelga en los pasajeros

La huelga afectó a más de 200,000 pasajeros que dependen de estos trenes para moverse entre la ciudad de Nueva York y Long Island, una gran isla al este del estado conocida por sus playas y áreas residenciales.