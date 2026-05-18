Trump califica de "terrible" el tiroteo en una mezquita de San Diego

Agentes policiales se congregan en el lugar del tiroteo ocurrido frente al Centro Islámico de San Diego el lunes 18 de mayo de 2026, en San Diego. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este lunes de "terrible" el tiroteo registrado hoy en una mezquita de San Diego (California) que ha dejado cinco personas muertas, entre ellas los dos tiradores.

Reacciones oficiales y primeras investigaciones

"Van a ofrecer una sesión informativa y se trata de una situación terrible", dijo Trump en referencia a la rueda de prensa que tiene previsto ofrecer sobre el suceso, el director del FBI, Kash Patel.

"He recibido algunas actualizaciones preliminares, pero examinaremos el asunto con gran detenimiento", añadió el mandatario al ser preguntado por el ataque durante un acto en la Casa Blanca.

Los dos presuntos autores de los disparos habrían muerto "por heridas de bala autoinfligidas" y tendrían entre 17 y 19 años, según han indicado las primeras investigaciones del FBI.

Detalles del ataque y respuesta policial

Los cuerpos de ambos adolescentes fueron encontrados en un vehículo cerca de la mezquita, la más grande del condado de San Diego, mientras que una de las víctimas fallecidas era un guardia de seguridad que ayudó a repeler el ataque.

La policía de San Diego desplegó un fuerte operativo en el Centro Islámico de San Diego alrededor de las 12:00 hora local (20:00 GMT) después de obtener conocimiento de la presencia de un "tirador activo" en el área.

Imágenes compartidas en redes sociales y en televisión muestran a varias personas alejándose de la mezquita, algunos de ellos menores de edad, cogidos de la mano y escoltados por agentes de seguridad.

Este ataque sucede en medio de un reciente aumento de la violencia contra la comunidad musulmana y los lugares de culto en Estados Unidos.

El centro, ubicado en el barrio de Clairemont, en la ciudad de San Diego, supone la mezquita más grande del condado y un punto de reunión clave para la comunidad local.