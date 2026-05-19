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Ataque en mezquita de San Diego
Ataque en mezquita de San Diego

Una de las armas empleadas en la mezquita de San Diego tenía grabado un mensaje de odio

La madre de uno de los atacantes alertó a la policía tras la desaparición de su hijo y tres armas, mientras que la comunidad musulmana había recibido amenazas previas

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    Una de las armas empleadas en la mezquita de San Diego tenía grabado un mensaje de odio
    Agentes de las fuerzas del orden se congregan en el lugar para responder a un tiroteo en el Centro Islámico de San Diego, ubicado en el barrio de Clairemont, en San Diego, California, EE. UU., el 18 de mayo de 2026. (EFE)

    Una de las armas empleadas por los dos adolescentes que el lunes mataron a tiros a tres personas en la mayor mezquita de San Diego tenía grabado un mensaje de odio, según informó este martes la cadena CNN citando a fuentes de la investigación.

    El dato puede resultar clave en las pesquisas que realizan autoridades locales y federales sobre el suceso, el cual investigan el ataque como un delito de odio.

    La madre de uno de los atacantes, que se quitaron la vida después del asalto, alertó a la policía tras notar la desaparición de su hijo, su vehículo y tres armas almacenadas en la casa familiar.

    • Aunque la policía no ha precisado si se trataba del mismo sospechoso, también detalló el lunes que uno de ellos dejó una carta suicida, en la que hacía comentarios sobre superioridad racial
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    Reacciones y medidas durante el tiroteo

    Por su parte, una de las fieles del Centro Islámico de San Diego, aseguró hoy en declaraciones al medio digital Axios que la comunidad temía un ataque debido a que ya había "recibido múltiples amenazas" de tipo violento.

    También relató que, durante el tiroteo, los alumnos de la escuela ubicada en la mezquita, niños de entre 5 y 9 años, fueron resguardados por maestros y tutores dentro de las aulas, antes de ser escoltados por la policía fuera del edificio. 

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