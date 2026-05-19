×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Hantavirus en EE. UU.
Hantavirus en EE. UU.

Evacuados de crucero por hantavirus en EE. UU. seguirán en cuarentena hasta el 31 de mayo

Los repatriados, 17 ciudadanos estadounidenses y un británico residente en EE. UU., permanecerán en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska

    Expandir imagen
    Evacuados de crucero por hantavirus en EE. UU. seguirán en cuarentena hasta el 31 de mayo
    Después de que varios de sus pasajeros se infectaron con el hantavirus, un equipo se prepara para la limpieza del crucero MV Hondius en el puerto de Róterdam, Países Bajos. (EFE)

    Las 18 personas que fueron evacuadas a Estados Unidos, desde las islas Canarias, tras haber viajado en un crucero donde se reportó un brote de hantavirus permanecerán en cuarentena obligatoria hasta el 31 de mayo, señalaron este martes las autoridades sanitarias del país.

    Los repatriados, 17 ciudadanos estadounidenses y un británico residente en EE. UU., permanecerán en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska, considerado el único centro de cuarentena del país financiado por el Gobierno federal.

    • "El liderazgo del Gobierno de Estados Unidos tomó la decisión de que los pasajeros se queden en Nebraska hasta el 31 de mayo, cuando concluye el periodo de 21 días de vigilancia", señaló en una llamada con reporteros David Fitter, encargado en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) de la respuesta al hantavirus.

    Dos de los 18 individuos que estuvieron en el crucero MV Hondius habían sido trasladados durante unos días al centro médico de la Universidad Emory en Atlanta (Georgia), pero fueron transportados a Nebraska, junto con los demás pasajeros, al inicio de esta semana.

    RELACIONADAS

    Cronología del brote de hantavirus en el crucero MV Hondius

    Fitter hizo hincapié en que no hay, por ahora, ningún caso positivo de hantavirus en EE. UU. y que el riesgo para la población continúa siendo "bajo".

    El MV Hondius con 147 pasajeros y tripulantes llegó a Canarias el pasado 10 de mayo, tras un periplo que comenzó en Ushuaia, en Argentina, y que les llevó a varias islas en el Atlántico y durante el que aparecieron varios casos de hantavirus que han causado tres muertos.

    Los 18 estadounidenses evacuados desde las islas españolas llegaron de vuelta a EE. UU. el lunes, 11 de mayo, en la madrugada.

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 