Gobernador de California dice en Washington que Gobierno Trump es "historia de corrupción"

El gobernador de California, Gavin Newsom, habla durante un evento este martes, en Washington (Estados Unidos). ( EFE )

El gobernador de California, Gavin Newsom, uno de los líderes demócratas que más suena para ser candidato a las presidenciales de 2028, aseguró este martes en un acto en Washington que "la Administración (de Donald) Trump es una historia de corrupción".

Newsom, que participó en el encuentro organizado por el Center for American Progress (CAP) que reunió a destacadas figuras demócratas, manifestó que la corrupción es "la gran amenaza y está tomando forma a diario de todas las maneras posibles".

Recordó que "el Gobierno de Trump llegó a un acuerdo consigo mismo, es decir, con Trump, para crear un fondo discrecional de casi 1,800 millones de dólares para compensar a personas próximas a él investigadas por el Departamento de Justicia".

Y relató otros casos: "Estamos hablando de una corrupción a gran escala, como nunca antes habíamos visto, incluyendo lo que hacen las familias Witkoff y Kushner, y la Junta de Paz, cuyo objetivo es obtener una parte de Oriente Medio. Todo esto ocurre a plena vista", añadió.

Newsom cargó con dureza no solo contra la administración Trump sino también contra el Congreso y el Senado y se preguntó "¿dónde están las instituciones también cediendo, también vendiéndose?".

Impacto de decisiones judiciales en derechos civiles y electorales

El gobernador de California no eludió uno de los temas más polémicos de la vida política en Estados Unidos y afirmó en la capital del país que los republicanos "están tratando de amañar las elecciones". "Trump sabe que va a ser aplastado este noviembre", dijo.

Newsom se refirió a la decisión del Tribunal Supremo de limitar la Ley de Derechos Civiles, una medida que ha permitido a varios estados del sur iniciar un rediseño de sus distritos electorales que reduce el peso del voto de minorías, como la afroamericana, y advirtió de que "lo que sostiene nuestra democracia está en verdadero peligro en este momento".

"Trump pelea mucho con ustedes, como habrán notado. Básicamente, ha librado una guerra de 10 años contra los estados y ciudades demócratas", aseguró en el acto en Washington.

Hace un año "el camino de regreso como demócratas, débiles y eficaces en palabras vacías, pasaba por el centro, pero creo que cada vez más lo argumentaría desde la perspectiva de un luchador, y la gente quiere luchadores, gente con convicción y claridad, no ideólogos", afirmó Newson con la mirada puesta en las elecciones de medio mandato.

"Acción y pasión", fue la receta del demócrata, que lamentó que Trump quiere llevar al país "de vuelta a un mundo anterior a la década de 1960".

"Eso es lo que está sucediendo en tiempo real. Lo vimos con los derechos LGBTQ, lo vimos los derechos de las mujeres, y ahora lo estamos viendo con los derechos civiles y el derecho al voto. Quieren llevarnos de vuelta a un mundo anterior a los años 60, censurando hechos históricos, reescribiendo la historia", denunció y apeló a "ser el partido de la transformación".