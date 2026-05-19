Nueva York aumenta servicio de ferry por la llegada del verano y el Mundial de Fútbol

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció que a partir de esta semana aumentará el servicio de ferry con más embarcaciones y frecuencia en las rutas de mayor demanda con motivo de la llegada del verano y de la Copa Mundial de Fútbol, que comenzará el 11 de junio.

De acuerdo con el alcalde, el servicio del transbordador más amplio hasta la fecha busca que los pasajeros pasen menos tiempo esperando y más tiempo disfrutando de la ciudad.

Mamdani presentó además cinco nuevos ferrys decorados con imágenes inspiradas en la Copa Mundial, que refleja la diversidad y el carácter de los cinco distritos de la ciudad, señala un comunicado.

Estas naves también comenzaron esta semana a recorrer el puerto de Nueva York y estarán en servicio hasta el 13 de septiembre.

"El mundo está llegando a la ciudad de Nueva York y Nueva York está lista", aseguró Mamdani, y destacó que se ha hecho una inversión en infraestructura con nuevos carriles para autobuses, calles más seguras, espacios públicos más verdes a lo que se suma ahora el servicio mejorado de ferry.

Con esta nueva iniciativa habrá más viajes los fin de semana para reducir los tiempos de viaje y de espera, con ferrys más grandes que operan en rutas de alta demanda y durante los períodos de mayor afluencia.

Impacto y expectativas ante la temporada alta y eventos internacionales

También se podrán reservar asientos para ir la playa de Rockaway, y se ha ampliado el servicio de autobús en esa ruta.

El director ejecutivo de NYC Ferry, James Wong, destacó por su parte que con la Copa Mundial, la regata Sail4th 250 y otra temporada alta de playa, los visitantes tendrán muchas oportunidades de explorar el puerto de Nueva York con un servicio más frecuente.

El verano pasado, la NYC Ferry estableció récords diarios, semanales y mensuales de pasajeros, y agosto de 2025 marcó el mayor número de pasajeros en un solo mes en la historia del sistema.

Con una extensión de 70 millas náuticas, el sistema de ferry de la ciudad opera 38 embarcaciones en seis rutas y 25 muelles, lo que la convierte en la mayor flota de transbordadores de pasajeros de Estados Unidos.