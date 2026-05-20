El noreste de EE. UU. sufre inusual ola de calor a la espera de frente frío con tormentas

Un grupo de hombres judíos ortodoxos se refrescan junto al East River durante una ola de calor en Nueva York, EE. UU., el 20 de mayo de 2026. ( EFE )

El noreste de Estados Unidos atraviesa una intensa ola de calor inusual para esta época del año, con temperaturas récord en varias ciudades y efectos en escuelas y servicios públicos, mientras se espera la llegada de un frente frío con lluvias y tormentas en los próximos días.

Desde el domingo, las temperaturas han rondado los 32 grados Celsius (90 Fahrenheit) en gran parte de la región, con registros récord en ciudades como Portland (Maine) y Boston (Massachusetts), donde se alcanzaron los 92 y 96 grados Fahrenheit (33 y 35,5 Celsius), respectivamente.

En algunas ciudades se han emitido alertas por calor y por la calidad del aire, mientras las autoridades recomiendan limitar la actividad al aire libre e hidratarse con frecuencia.

En Nueva York, donde se esperaba uno de los días más calurosos para el mes de mayo, las clases se desarrollaron hoy con normalidad, aunque el calor ha sido intenso debido a un sistema de alta presión estacionado sobre la costa este de Estados Unidos.

Medidas oficiales y pronóstico meteorológico

Numerosos residentes acudieron a parques y zonas costeras de la Gran Manzana para tratar de aliviar el calor.

Las autoridades de la ciudad han activado centros de enfriamiento para ofrecer refugio a la población ante las altas temperaturas, mientras el Servicio Nacional de Meteorología prevé la llegada de un frente frío con tormentas y lluvias a finales de semana, que pondrá fin al episodio de calor.