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explotación infantil en línea
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Arrestan en California a 341 sospechosos por delitos de explotación infantil en línea

Las acusaciones incluyen producción y distribución de material de abuso sexual infantil, así como trata de personas

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    Arrestan en California a 341 sospechosos por delitos de explotación infantil en línea
    La operación Firewall se llevó a cabo entre el 19 de abril y el 3 de mayo en cinco condados del estado, incluyendo Los Ángeles, el más poblado de EE. UU. (FUENTE EXTERNA)

    Al menos 341 personas fueron arrestadas y cerca de 40 menores fueron rescatados, identificados como víctimas, en un operativo especial en el sur de California contra los delitos de explotación infantil en línea, informó este jueves el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

    • Las autoridades anunciaron los resultados de la operación Firewall que se llevó a cabo entre el 19 de abril y el 3 de mayo en cinco condados del estado, incluyendo Los Ángeles, el más poblado de EE. UU.

    En el operativo, en el que participaron policías locales, estatales y federales, se llevaron a cabo investigaciones encubiertas en diversas plataformas de redes sociales, en algunos casos los agentes se hicieron pasar por niñas de 13 años.

    RELACIONADAS

    Detalles del operativo

    La lista de acusaciones contra los arrestados incluye, entre otros, producción, posesión y distribución de material de abuso sexual infantil, actos lascivos con un menor y trata de personas.

    El jefe del LAPD, Jim McDonnell, afirmó que el grupo de trabajo está utilizando todo tipo de tecnología disponible para identificar y cazar a las personas acusadas de crímenes atroces contra niños, algunos de tan solo un año de edad.

    Implicaciones del Programa ICAC

    El operativo fue impulsado por el Programa de Grupos de Trabajo sobre Delitos en Internet contra Menores (ICAC, en inglés) establecido por el Departamento de Justicia de los EE. UU. para asistir a las agencias de la ley en la investigación de delitos relacionados con la internet que impliquen la explotación sexual de menores.

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