Gobierno Trump agrega a 77 jueces de inmigración para enfrentar el atasco de casos

Imagen de un juez en Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este jueves la juramentación de 77 jueces de inmigración, con lo que el número total de magistrados asciende a 700, en un esfuerzo del Gobierno del presidente Donald Trump por hacer frente a la acumulación de casos en las cortes migratorias.

La Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), una agencia del DOJ, dijo en un comunicado que se trata de la promoción más grande de nuevos jueces en la historia del país.

La EOIR ha contratado a 153 jueces de inmigración permanentes en este año fiscal, la cifra más alta registrada en un solo año en los récords de la agencia.

Este jueves también se juramentaron otros cinco jueces de inmigración que han sido clasificados como temporales.

El Fiscal interino de EE. UU., Todd Blanche, dijo este jueves en un comunicado que la promoción de nuevos jueces ha sido posible "gracias al liderazgo decisivo" del presidente Trump y a su compromiso con la seguridad de nuestras fronteras.

Las cortes de inmigración en Estados Unidos dependen del Ejecutivo y no del sistema judicial, lo que ha permitido a la Administración Trump despedir a más de 100 jueces designados en el Gobierno de Joe Biden (2021-2025).

Impacto y críticas sobre la reducción de casos migratorios

La Casa Blanca ha presionado por endurecer los criterios para que los jueces de inmigración revisen las solicitudes de los extranjeros, especialmente la de los asilos.

EOIR destacó que, desde la llegada del presidente Trump, las cortes de inmigración han reducido su carga de casos pendientes en dichos tribunales en más de 447,000 casos, disminuyendo la carga pendiente de aproximadamente 4 millones a menos de 3,53 millones.

Defensores de los derechos de los inmigrantes han señalado que parte de la reducción de casos también se debe a que los detenidos abandonan sus casos, tras permanecer en periodos prolongados en las cárceles migratorias.