Supremo de EE. UU. desestima caso de pena capital para personas con discapacidad intelectual

Fachada del Supremo de Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

El Tribunal Supremo de Estados Unidos desestimó este jueves un caso planteado por el estado de Alabama que buscaba establecer normas generales para evaluar puntuaciones de coeficiente intelectual en casos de pena de muerte que afecten a personas con discapacidad intelectual.

La mayoría de los nueve magistrados de la alta corte decidió, por una cuestión procedimental, que la causa presentada por el territorio sureño no debe usarse para establecer un baremo en este tipo de procesos.

En concreto, el estado de Alabama pedía una normativa clara en relación a su deseo de ejecutar a un hombre llamado Joseph Smith que según tribunales inferiores tiene discapacidad intelectual.

De este modo, el fallo del Supremo mantiene vigente la sentencia de un tribunal de apelaciones de Atlanta que estableció que las cortes deben analizar de manera holística, empleando márgenes de error y no una aproximación rígida, los múltiples resultados en pruebas de coeficiente intelectual.

También decretó que ese examen exhaustivo realizado a Smith, condenado por asesinato en la década de 1990, demuestra que el reo es discapacitado intelectual y no puede ser ejecutado con base en la Octava y Undécima enmiendas de la Constitución estadounidense.

El caso de Joseph Smith y su relevancia

El caso de Joseph Smith resulta significativo porque muchas personas que se encuentran en el corredor de la muerte en los 27 estados que tienen pena capital en EE. UU. están en situación parecida, al registrar resultados diversos en pruebas de coeficiente que las sitúan en la zona limítrofe para ser catalogados o no como discapacitados intelectuales.

El escrito de opinión mayoritaria del Supremo fue remitido sin firma y no ofreció justificación para su decisión.

Sin embargo, una opinión concurrente firmada por las juezas liberales Sonia Sotomayor y Kentanji Brown Jackson afirmó que el caso del estado de Alabama contra Smith no era el vehículo adecuado para establecer cómo deben medirse los múltiples resultados en pruebas de coeficiente intelectual en casos de pena de muerte.

"El Tribunal (Supremo) no está capacitado para brindar ninguna orientación significativa sobre cómo las cortes deben evaluar múltiples puntuaciones de coeficiente intelectual", indicaron Sotomayor y Jackson.

Opiniones disidentes en el Supremo

En cambio, los jueces conservadores Samuel Alito, John Roberts y Neil Gorsuch aseguraron en un escrito de desavenencia que "al guardar silencio, el Tribunal exacerba la confusión que aqueja a nuestra jurisprudencia en esta materia".

Por su parte, el también conservador Clarence Thomas emitió su propia opinión de disenso afirmando que el Supremo ha perdido una buena oportunidad para aclarar cómo deben manejar los jueces los distintos tests de coeficiente intelectual.

También aseguró que los tribunales inferiores y la corte de apelación se equivocaron al concluir que Smith es discapacitado intelectual y que la Corte Suprema "recompensó" este jueves los esfuerzos del reo para convencer al mundo de su discapacidad.

EE. UU. es con Japón el único país del G7 que aún aplica la pena de muerte.