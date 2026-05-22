Inmigrantes en centro de detención de Delaney Hall en Nueva Jersey decretan huelga de hambre

Manifestantes se congregan frente al Delaney Hall, un centro para la detención de inmigrantes reabierto recientemente, el miércoles 7 de mayo de 2025, en Newark, Nueva Jersey. ( FUENTE EXTERNA )

Inmigrantes en varias unidades del centro de detención Delaney Hall, en Nueva Jersey, iniciaron este viernes una huelga de hambre para reclamar su cierre, la liberación de los detenidos y que la gobernadora del estado, Mikie Sherrill, visite el centro y converse con ellos.

"No estamos en huelga para exigir mejores condiciones y trato. Lo hacemos para exigir libertad", indicaron en un comunicado difundido por la ONG New Jersey Alliance for Immigrant Justice durante una manifestación celebrada hoy frente al centro en apoyo a los inmigrantes en huelga.

"Exigimos que la gobernadora Sherrill entre al centro para reunirse con nosotros. Exigimos la liberación inmediata de las personas con problemas médicos graves, así como de todos los jóvenes y ancianos", añadieron.

Familiares de los detenidos denunciaron las "peligrosas condiciones" que enfrentan los internos, como negligencia médica, escasez de alimentos y condiciones inhumanas en general.

"El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) afirma que trata a las personas con justicia, del mismo modo que alega que su actuación es constitucional", señaló en un comunicado Amy Torres, de la New Jersey Alliance for Immigrant Justice.

Sin embargo, afirmó que la agencia federal "viola la ley cuando irrumpe rompiendo ventanas de autos, persigue a escolares o ejecuta detenciones en la calle".

La huelga de hambre se produce después de que cerca de 300 detenidos enviaran una carta abierta a principios de mayo, hecha pública esta semana, en la que relatan su proceso migratorio.

Según explicaron, tras llegar al país se entregaron a las autoridades, fueron procesados y quedaron en libertad condicional, lo que les permitió trabajar, pagar impuestos y contribuir a la economía del país, algunos durante diez años o más.

Además, sostienen que, pese a cumplir con los requisitos migratorios y tener fechas de comparecencia ante el tribunal, fueron detenidos y trasladados a Delaney Hall.

Detalles confirmados sobre las condiciones en el centro

También aseguraron que están siendo "torturados física y psicológicamente" debido a las condiciones de su detención. Esta es la segunda carta difundida por los inmigrantes sobre la situación que enfrentan, según los medios.

El comunicado de la ONG recordó que el pasado lunes los congresistas demócratas LaMonica McIver, Rob Menéndez y Analilia Mejía visitaron sin previo aviso Delaney Hall y "confirmaron la veracidad de las denuncias", documentando escasez de alimentos, atención médica inadecuada y condiciones inhumanas en general.

Asimismo, el grupo proinmigrante indicó que, tras la manifestación, perdió comunicación con los teléfonos móviles de los detenidos.

Delaney Hall, el mayor centro de este tipo en la costa este de Estados Unidos, con capacidad para 1,196 personas, es operado mediante un contrato de 15 años por valor de 1,000 millones de dólares por la corporación The GEO Group, una de las mayores del mundo en la gestión de prisiones privadas, centros de detención migratoria y servicios de salud mental.

El centro albergó inmigrantes entre 2011 y 2017 y reabrió hace un año.

Christopher Ferreira, portavoz de GEO, aseguró al diario Gothamist que el centro cumple con todos los requisitos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), con acceso 24 horas a atención médica, visitas legales y familiares, y que las comidas se adaptan a dietas religiosas y especiales.

Familiares, activistas y aliados realizan una vigilia nocturna este viernes en solidaridad con el inicio de la huelga.