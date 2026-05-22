×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Lluvias en Nueva York
Lluvias en Nueva York

Nueva York pide precaución ante un nuevo temporal de lluvias el fin de semana

Esta nueva alerta meteorológica se produce pocos días después de que un fuerte temporal de precipitaciones provocara inundaciones en varias zonas

    Expandir imagen
    Nueva York pide precaución ante un nuevo temporal de lluvias el fin de semana
    Varias personas caminan bajo la lluvia en Nueva York. (FUENTE EXTERNA)

    El Departamento de Gestión de Emergencias de la Ciudad de Nueva York (NYCEM) instó este viernes a los neoyorquinos a prepararse ante los pronósticos de intensas lluvias que podrían afectar a la metrópoli a partir de este sábado y hasta el domingo.

    Las autoridades locales emitieron una serie de recomendaciones preventivas para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos ante el riesgo de inundaciones repentinas.

    "Durante los periodos de lluvia intensa que provoquen inundaciones, trasládese a zonas más altas", advirtió el organismo oficial en una publicación en X.

    RELACIONADAS

    Impacto reciente de las lluvias en la ciudad de Nueva York

    • Asimismo, el NYCEM hizo especial hincapié en la situación de las viviendas vulnerables, exhortando a quienes se encuentren en sótanos a desplazarse a un piso superior de manera inmediata si el agua comienza a subir.

    Esta nueva alerta meteorológica se produce pocos días después de que un fuerte temporal de precipitaciones provocara inundaciones en varias zonas de Nueva York tras varios días de ola de calor.

    Aquellas tormentas colapsaron tramos de calles y avenidas principales, dejando imágenes que se hicieron virales en las redes sociales.

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 